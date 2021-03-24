Для XRAY с АКП предложили бюджетные комплектации

Обновленная роботизированная коробка передач теперь доступна с мотором 1,6 л.

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В марте на АВТОВАЗе стартовало производство Lada XRAY в новых версиях, оснащенных обновленной роботизированной коробкой передач АМТ в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.). До сих пор этот мотор агрегатировался только 5-ступенчатой механикой.

Новые комплектации позволили снизить начальную цену на хэтчбек с «двумя педалями» до 805 900 рублей. Для таких версий XRAY предлагают три пакета оснащения: Comfort, #Club и Luxe/Prestige.

Обновленная роботизированная коробка стала надежнее и реагирует быстрее на 30% (по заявлению производителя) за счет нового алгоритма переключения передач. Правда, тут сравнивают предыдущую версию АМТ, которую до марта 2021 года предлагали исключительно в сочетании с двигателем 1,8 л.

У коробки появился удобный зимний режим, который позволяет стартовать сразу со второй передачи. Владельцы классического автомата разницы не заметят, при этом расход топлива будет ниже, такой же, как у авто с механикой.

В самую простую комплектацию с мотором 1.6, 5-ступенчатым роботом и пакетом Comfort входит: 2 подушки безопасности, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, ABS + электронное распределение тормозных усилий, система вспомогательного торможения, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме, бортовой компьютер, розетка 12V на центральной консоли, 15-дюймовые стальные диски, воздушный фильтр салона, легкая тонировка стекол, складной ключ, 4 электростеклоподъемника, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема с 4 динамиками.

Фото: АВТОВАЗ