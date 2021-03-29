Это значит, что в скором времени можно будет снова купить машину в более доступной комплектации и без наценок.

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Дефицит новых автомобилей в автосалонах, который наблюдается в России уже с августа 2020 года, привел к тому, что дилеры стали продавать машины на своих условиях: только с дополнительными услугами и аксессуарами и в более богатых комплектациях. Был даже случай, когда покупателю пришлось заплатить за обычный CD—диск почти 150 тысяч рублей.

Но скоро отношение дилеров к покупателям должно стабилизироваться. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что дефицит новых автомобилей пошел на спад.

«Дефицит [новых автомобилей] сохраняется, хотя уже идет на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ассоциации.

Дефицит образовался из-за того, что во время пандемии был сокращен выпуск новых автомобилей. Складских остатков хватило примерно на три месяца, после чего начались перебои. Теперь заводы аккуратно, чтобы не перенасытить рынок, выходят на свои обычные объемы.

Правда, есть еще один момент — нехватка чипов для автоэлектроники. Но постепенно исчезнет и этот дефицит.

Узнать о том, каким будет авторынок в 2021 году, можно здесь.

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