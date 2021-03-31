Сам кроссовер не такой уж и новый. Это Nivus из Латинской Америки. Но для Старого Света ему дали новое имя.

Материалы по теме VW готовит кроссовер Talagon: длиннее 5 метров

В конце этого года в продаже появится новый кроссовер компании Volkswagen — Taigo, потому что в современном автомире не бывает слишком много кроссоверов.

Если новый кроссовер кажется вам знакомым, вы не ошиблись. Taigo — это, по сути, слегка модифицированная версия кроссовера Nivus, который предназначен для Бразилии и Аргентины, а был представлен почти год назад. Между автомобилями есть небольшие различия.

Volkswagen Taigo

Премьера Volkswagen Taigo состоится этим летом, а в продажу он поступит ближе к концу года. Собирать автомобиль будут на заводе в испанском городе Памплона. В стандартной комплектации кроссовер получит светодиодные фары и бензиновые турбодвигатели TSI. Слова «дизель» в официальном релизе мы не нашли.

Volkswagen Taigo

Чем же отличаются Taigo и Nivus? Передняя часть европейской версии выглядит дороже благодаря более сложному дизайну фар и светодиодной полоске между ними. Отличается и передний бампер: решетка радиатора евроверсии имеет шестиугольные соты.

Volkswagen Taigo

В Бразилии кроссовер доступен в трех комплектациях и с одним двигателем — 1-литровым TSI мощностью 128 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Nivus

Эту новинку можно ожидать и в России, но чуть позже — прежде ее сборку, скорее всего, наладят на заводе под Калугой. Напомним, что компания Volkswagen взяла на себя обязательства (в рамках инвестконтракта СПИК) выпускать в России еще три новые модели. При оглашении планов говорилось о «новой модели компактного внедорожника», которым, как раз, может стать Volkswagen Taigo.

С кем будет конкурировать новый VW Taigo? Ответ на этот вопрос и сравнение кроссовера с другими машинами вы найдете здесь.

Изображения: Volkswagen