Какой тюнинг теперь вне закона? Разъяснения от ГИБДД — журнал За рулем

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Какой тюнинг теперь вне закона? Разъяснения от ГИБДД

Под понятие «доработки» попала масса новых компонентов. Но последствия их применения в разных случаях будут сильно отличаться.

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С 1 февраля 2021 года вступили в силу новые требования к доработке автомобилей (тюнингу), но штрафовать за их несоблюдение сотрудники ГИБДД смогут только с 1 июля — пока у органов нет нормативов и методологии для принятия решений. Но готовиться к новым правилам стоит начинать уже сейчас.

Чтобы узаконить доработки, не описанные документацией на данную модель авто, автомобилистам нужно будет, помимо согласования с ГИБДД, получать заключение в специализированных лабораториях. Такое правило действует и сейчас, просто с июля список того, что подпадает под понятие доработки, станет шире.

Напомним, без сертификации незаконными будут считаться нестандартные рулевые колеса, внешняя световая оптика, дополнительное внешнее освещение, бамперы и любые спойлеры, пороги, колесные арки, подкрылки, багажники, колесные проставки, газобаллонное оборудование, кенгурятники, фаркопы, «плавники» на крыше. Издание «АиФ» публикует официальное разъяснение ГИБДД о том, какими последствиями могут обернуться для владельца те или иные доработки. Приводим выдержки из этого разъяснения.

Чтобы считаться тюнингованным, автомобилю теперь вовсе необязательно иметь экзотичный внешний вид
Чтобы считаться тюнингованным, автомобилю теперь вовсе необязательно иметь экзотичный внешний вид

Лифт подвески (проставки) — это компоненты, установка которых возможна только в том случае, если после изменения конструкции автомобиль соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Тягово-сцепное устройство (фаркоп) — его нельзя использовать, если в ОТТС автомобиля есть строчка «буксировка прицепа не предусмотрена»; можно использовать, если фаркоп соответствует требованиям технического регламента.

Лебедки и холодильно-обогревательное оборудование — по обоим этим пунктам потребуется обращение в аккредитованную испытательную лабораторию; чтобы получить ССКТС (свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства), нужно будет иметь на руках документацию, подтверждающее соответствие авто требованиям безопасности.

Колеса большего размера — если этот размер не предусмотрен заводом-изготовителем, необходим протокол испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра.

Легкосъемные компоненты — сюда ГИБДД относит багажники на крышу, а также крышки грузового отсека пикапа; они не требуют получения ССКТС, если они отражены в эксплуатационной документации автомобиля.

Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева

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