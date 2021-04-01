Какой тюнинг теперь вне закона? Разъяснения от ГИБДД

Под понятие «доработки» попала масса новых компонентов. Но последствия их применения в разных случаях будут сильно отличаться.

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С 1 февраля 2021 года вступили в силу новые требования к доработке автомобилей (тюнингу), но штрафовать за их несоблюдение сотрудники ГИБДД смогут только с 1 июля — пока у органов нет нормативов и методологии для принятия решений. Но готовиться к новым правилам стоит начинать уже сейчас.

Чтобы узаконить доработки, не описанные документацией на данную модель авто, автомобилистам нужно будет, помимо согласования с ГИБДД, получать заключение в специализированных лабораториях. Такое правило действует и сейчас, просто с июля список того, что подпадает под понятие доработки, станет шире.

Напомним, без сертификации незаконными будут считаться нестандартные рулевые колеса, внешняя световая оптика, дополнительное внешнее освещение, бамперы и любые спойлеры, пороги, колесные арки, подкрылки, багажники, колесные проставки, газобаллонное оборудование, кенгурятники, фаркопы, «плавники» на крыше. Издание «АиФ» публикует официальное разъяснение ГИБДД о том, какими последствиями могут обернуться для владельца те или иные доработки. Приводим выдержки из этого разъяснения.

Чтобы считаться тюнингованным, автомобилю теперь вовсе необязательно иметь экзотичный внешний вид

Лифт подвески (проставки) — это компоненты, установка которых возможна только в том случае, если после изменения конструкции автомобиль соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Тягово-сцепное устройство (фаркоп) — его нельзя использовать, если в ОТТС автомобиля есть строчка «буксировка прицепа не предусмотрена»; можно использовать, если фаркоп соответствует требованиям технического регламента.

Лебедки и холодильно-обогревательное оборудование — по обоим этим пунктам потребуется обращение в аккредитованную испытательную лабораторию; чтобы получить ССКТС (свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства), нужно будет иметь на руках документацию, подтверждающее соответствие авто требованиям безопасности.

Колеса большего размера — если этот размер не предусмотрен заводом-изготовителем, необходим протокол испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра.

Легкосъемные компоненты — сюда ГИБДД относит багажники на крышу, а также крышки грузового отсека пикапа; они не требуют получения ССКТС, если они отражены в эксплуатационной документации автомобиля.

После вступления в силу новых требований к доработке авто мы подробно разбирали, за что будут отнимать регистрацию.

Фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева