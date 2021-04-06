Сумасшедшие: они ставят гигантские «ноздри» на старые BMW

Первой «жертвой» стал BMW 5-й серии из начала 2000-х...

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Дизайн передней части некоторых BMW нового поколения — BMW 7-й серии, кроссовера X7, седанов 3-й серии и купе 4-й серии, заряженных М3 и М4 и даже электрического i4 — пришелся по вкусу далеко не всем поклонникам марки. Но надо же, теперь поклонники появились... у самих гигантских «ноздрей». В Китае спрос на такой дизайн родил вполне конкретное предложение.

Компания Taobao, занимающаяся продажей автомобилей, предложила покупателям подержанных BMW новый элемент тюнинга: бампер в актуальном для баварских машин стиле, пишет The Drive. В качестве маркетингового хода компания выставила два варианта передних бамперов для BMW 5-й серии в кузове E60.

Когда-то эта машина и сама по себе являла предмет жарких споров вокруг дизайна Криса Бэнгла, создавшего внешность «пятерки» в 2003-м, но сейчас автомобиль воспринимается без малого классикой BMW, к тюнингу которой стоит подходить с хорошим чувством меры. Однако у парней из Taobao оказалось свое мнение на сей счет.

Один из предложенных вариантов бампера нижней частью напоминает современную М2, у которой, к слову, нет гипертрофированных отверстий решетки радиатора. Второй же (на фото) содержит явные отсылки к нынешней генерации спортседана М3.

Как относиться к такому тюнингу — личное дело каждого. Напишите в комментариях, что думаете на этот счет — интересно, много ли среди наших читателей наберется сторонников подобного подхода к тюнингу.

Недавно сама компания BMW стала жертвой курьеза: на официальные фото баварской новинки случайно попал... Mercedes-Benz.

Фото: The Drive