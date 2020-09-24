BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — журнал За рулем

BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них

Как будто мало было вызывающих столько споров огромных «ноздрей», так добавилась выхлопная система сумасшедшего вида! Фанаты оценят?

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Компания BMW опубликовала официальные изображения и характеристики новых заряженных моделей серии М — седана М3 и купе М4. Обе модели будут предлагаться в двух исполнениях — стандартном и Competition. В США BMW M3 стоит 69 900 долларов, а M3 — 72 800 долларов. Исполнение Competition в том и другом случае дороже на 2900 долларов.

Автомобили комплектуются рядными 6-цилиндровыми битурбированными моторами объемом 3,0 литра, но в стандартной версии двигатель развивает 473 л.с., идет в паре с 6-ступенчатой МКП и позволяет ускориться до 100 км/ч за 4,1 секунды, а в версии Competition отдача составляет 503 л.с., в качестве трансмиссии идет 8-ступенчатый автомат, а разгон до «сотни» занимает 3,8 секунды. Помимо заднеприводных будут и версии с полным приводом xDrive, но позже — их выход на рынок США анонсирован в 2021 году.

И у четырехдверки, и у купе крыша из углеволокна, но можно выбрать обычную с панорамным люком, доплаты это не потребует. Все варианты укомплектованы разновеликими колесами, только у стандартных M3 и M4 это 18" спереди и 19" сзади, а у версий Competition — 19" спереди и 20" сзади.

Интерьер у М3 и М4 общий (с поправкой на количество дверей) и по большей части наследованный у стандартных моделей, однако наделенный рядом своеобразных черт: красная кнопка stop/start на тоннеле, акценты из карбона и, конечно, особые кожаные сиденья, которые при желании можно заменить на еще более выразительные и облегченные, из серии M Carbon.

Слева от контроллера iDrive в обеих машинах есть селектор M Mode, позволяющий настраивать работу двигателя, подвески и рулевого управления. Кнопки системы M Mode вынесены и на руль для быстрого переключения между режимами дорожным, спортивным и гоночным режимами. А еще на тоннеле есть отдельная клавиша M Sound, изменяющая звук выхлопа.

Представив машины, баварцы практически без паузы опубликовали официальные изображения комплекта тюнинга для M3 и M4. Комплект, полностью состоящий из карбоновых деталей, включает передний сплиттер, двухсекционное оперение боковин переднего бампера, аэродинамичные юбки порогов и накладку на задний бампер, которая полностью меняет восприятие автомобиля сзади.

Дело в том, что вместе с установкой накладки меняется и конечная секция выхлопной системы — вместо пар труб, разведенных по сторонам, мы видим все четыре по центру. В BMW говорят, что такая система экономит около 5 кг веса, а также кардинально меняет звук выхлопа. Для задней части кузова также на выбор предлагается аккуратный лип-спойлер или более массивное антикрыло. Есть и несколько вариантов легкосплавных дисков, причем на переднюю ось можно поставить 20", а назад — 21".

Фото: BMW

BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них

Как будто мало было вызывающих столько споров огромных «ноздрей», так добавилась выхлопная система сумасшедшего вида! Фанаты оценят?

BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170391BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170388BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170389BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170386BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170390BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170397BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170395BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170396BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170387BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170393BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170394BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170392BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них


BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них

Как будто мало было вызывающих столько споров огромных «ноздрей», так добавилась выхлопная система сумасшедшего вида! Фанаты оценят?

BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170394BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170392BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170397BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170390BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170389BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170391BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170388BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170386BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170395BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170396BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170387BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них — фото 1170393BMW показала новые M3 и M4 и комплекты тюнинга для них
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