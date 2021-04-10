Владельцу старой Хонды подарили вторую молодость

Кто чем занимался в период домашней изоляции, а это семейство решило порадовать своего старшего родича, втихаря отреставрировав его любимый автомобиль.

Об этом рассказал блогер Марк Кортез, который вместе с многочисленным семейством проживает в США.

В пандемию семья особенно остро ощутила, насколько хрупка жизнь, что стоит радоваться каждому дню и радовать окружающих.

Марк рассказывает, что у его отца была старенькая спортивная Honda Civic Si 1987 года выпуска, давно уже не на ходу, но тот упорно хранил ее в гараже как напоминание об ушедшей молодости. В машине давно сел аккумулятор, и вряд ли пожилой мужчина надеялся когда-нибудь на ней прокатиться.

У отца парня было 11 братьев и сестер, то есть кузенов у него было предостаточно, и вот они собрались и все вместе решили провести большую часть своих карантинных часов, восстанавливая первый спортивный автомобиль его отца. Поскольку родственников было много, скинуться пришлось всего по 200 долларов.

В течение восьми месяцев эта пыльная груда металла, простоявшая в семейном гараже более двух десятилетий, была превращена в блестящую машину, идеально подходящую для автокросса, в котором папа Кортес не участвовал с середины прошлого века.

Наряду со свежим слоем красной краски и комплектом колес Fifteen52 Integrale в этой Хонде поменяли тормоза, установили сиденья Recaro с четырехточечными ремнями безопасности, новое съемное рулевое колесо Mugen, иридиевые свечи зажигания, трос сцепления и многое другое. И главное, оттерли машину и подкапотное пространство до блеска.

Самое приятное было увидеть реакцию отца, который не был в курсе затеи, а может, просто делал вид, но в любом случае конечного результата не видел.

Как бы то ни было, Civic Si — это хороший автомобиль, и всегда приятно видеть, как разваливающаяся машина возвращается к своей былой славе, а ее владелец получает удовольствие от того, что хоть ненадолго может вернуться в молодость.

Это тоже американская история: в лесах Северной Калифорнии вы найдете самый прикольный указатель дороги.

Видео: YouTube

