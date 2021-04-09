Арабский дрэг-рейсинг: возможно, самые дикие машины в мире (видео)

Что будет, если смешать две самые экстремальные дисциплины автоспорта — дрэг-рейсинг и подъем на холм?

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Особую популярность гонки драгстеров обрели в США, Канаде и Австралии, где существуют огромные чемпионаты, несколько самостоятельных лиг и федераций и целая огромная индустрия, завязанная на этот спорт. Однако свои вариации на тему дрэг-рейсинга существуют, без преувеличения, в любой стране, где есть автомобили. Сегодня мы познакомимся с одной из самых экзотичных и, одновременно, зрелищных разновидностей.

В Арабских Эмиратах это не в чистом виде дрэг-рейсинг, а своеобразная его смесь с другой экстремальной автоспортивной дисциплиной — hillclimb, то есть подъем на холм. Только арабские гонщики покоряют не холмы, а песчаные дюны. Элементы дрэг-рейса тут тоже налицо — четко очерченная прямая трасса, учет времени и, главное, совершенно взрывная мощь участвующих машин. Автомобили не только выглядят ярко, порой на грани китча (хотя зачастую в качестве основы используется довольно прозаичный Nissan Patrol), но и имеют вполне соотносящиеся с внешностью показатели: некоторые здешние V8 развивают свыше 3000 л.с, а отдельные подбираются к отметке в 3500–3600 л.с.

Заезды проходят преимущественно после захода солнца, чтобы повысить шансы на то, что двигатель, питающийся смесью бензина и закиси азота, выживет в ходе короткого заезда. Но это далеко не гарантия: некоторые взрываются на трассе, а иные, не в силах удержать бешено рвущегося «арабского скакуна», вылетают с трассы и переворачиваются, после чего обломки машины устремляются вниз по склону.

Экстремально мощные двигатели довольно часто выходят из-под контроля, после чего неминуемо следует зрелищный коллапс — посмотрите, что случилось с монстр-пикапом Master Shredder II во время показательного выступления на динамометрическом стенде.

Видео: Youtube/Hot Motors