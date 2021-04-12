Автомобили Suzuki подорожали на 50–80 тысяч рублей — журнал За рулем

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Автомобили Suzuki подорожали на 50–80 тысяч рублей

Более существенное подорожание наблюдается у SX4 и Vitara.

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В апреле автомобили Suzuki стали дороже на 2,6–5,6%, или 50–80 тыс. руб., выяснилось в результате мониторинга цен сайта «Цена Авто».

Объясняют это тем, что в продажу поступили автомобили 2021 года выпуска. Прошлогодние новые машины все еще можно найти в дилерской сети марки по прежним ценам.

Внедорожник Jimny свежего года выпуска прибавил 50 тыс. рублей, и его цены теперь варьируются в диапазоне от 1 759 000 до 1 969 000 рублей. Кроссоверы SX4 и Vitara прибавили по 80 000 рублей и теперь цены на них — от 1 609 000 до 1 509 000 рублей.

В январе-марте автомобили этой японской марки тоже дорожали — на 30–50 тыс. рублей.

В марте российские дилеры марки реализовали 931 автомобиль — это на 18% больше, чем годом ранее. За три месяца 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 2004 машины, что на 4% выше показателя прошлого года, сообщает АЕБ.

  • Кроме того, Suzuki представила третье поколение одного из самых известных супербайков — Hayabusa.

Фото: Depositphotos

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