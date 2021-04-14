Суд обязал МВД компенсировать владельцу пропажу Evoque

Случай необычный: машину полиция забрала на хранение как вещдок, но со стоянки она исчезла. Автовладельцу удалось добиться справедливости.

Материалы по теме Владельцу дважды вернули деньги за дефектный Мерседес

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Льва Талашкина к Минфину и МВД РФ о возмещении ущерба в связи с пропажей автомобиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Range Rover Evoque признали вещественным доказательством по уголовному делу и на время расследования поместили на специализированную стоянку. Владелец к уголовному делу причастен не был, и когда дело было завершено, он попытался забрать автомобиль, но оказалось, что со стоянки Эвок исчез.

Талашкин обратился в суд с требованием взыскать с Минфина и МВД стоимость автомобиля в размере 1 900 000 рублей, утраченного в связи с неисполнением должностными лицами МВД обязанностей по обеспечению хранения предмета, признанного вещественным доказательством. Компенсации истец добивался за счет казны, а также просил возместить моральный вред, который он оценил в 100 тыс. рублей.

В МВД с этим не согласились, отметив, что приобщенный в качестве вещественного доказательства автомобиль был передан на ответственное хранение в ООО «Фаворит Ф» и похищен был оттуда. Дескать, какие претензии к МВД? По факту хищения возбуждено уголовное дело, владельцам стоянки Матханову и Кочкареву предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 160 УК РФ.

Стоит отметить, что стоянка, принадлежащая фирме ООО «Фаворит Ф», не простая. В свое время она была монополистом при полицейском главке, на ее склады свозили большое количество изъятого, и нередко оно исчезало. В 2019 году в отношении владельцев организации возбудили уголовные дела о растрате, писало местное издание «Фонтанка».

И, вероятно, автовладельцу так бы и пришлось ожидать решения суда, если бы не путаница в документах.

Согласно постановлению о вещдоке, автомобиль подлежал хранению в ООО «Фаворит Ф» по адресу: ЛО, г. Кировск, ул. Железнодорожная, д. 2. А в протоколе от 22.08.2018 года указано, что осмотр Эвока производили на пр. Обуховской Обороны, д. 21, к. 2. При этом в акте приема-передачи имущества не отражено, куда именно автомобиль помещают на хранение. Более того, согласно справке о возбуждении уголовного дела от 19.11.2019 года, автомобиль был похищен с территории специализированной стоянки, расположенной на ул. Салова, д. 44, к. 1.

Таким образом, суд установил, что полиция не обеспечила сохранность кроссовера, сведения о том, куда был помещен на хранение автомобиль истца, в материалах дела отсутствуют.

Незаконное бездействие должностных лиц ГУ МВД РФ по СПб и ЛО находится в причинно-следственной связи с наступившим для истца имущественным вредом.

Поэтому суд взыскал с МВД РФ в пользу Талашкина 1 900 000 рублей, а также госпошлину в размере 18 200 рублей за счет средств казны. Что касается причинения морального вреда, суд это требование отклонил под тем предлогом, что истец не предоставил доказательств, что его личные неимущественные права были нарушены.

Если во время аварии за рулем был не собственник, а водитель — кто должен возмещать ущерб? В некоторых случаях — оба.



Коллаж: «За рулем»