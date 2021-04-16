ГИБДД назвала 4 главные ошибки при сдаче экзамена на права

Ведомство изучило результаты экзаменов на водительские права по новым правилам, прошедших в первых числах апреля.

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Наиболее частыми ошибками, которые допускали курсанты при сдаче экзамена на права по новым правилам, стали: создание помехи автомобилю или пешеходу, имеющим преимущество в движении; нарушение требований дорожной разметки; неиспользование сигнала указателя поворота и неуверенное управление машиной, сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Ведомство ориентировалось на результаты сдачи экзаменов на водительские права, прошедших после вступления в силу реформы, — 1–8 апреля 2021 года.

Среди других ошибок, которые нередко допускают претенденты в водители, остаются элементы «параллельная парковка» и «заезд в бокс», которые демонстрировали на площадке. Чаще всего будущие водители наезжали на границы зон выполнения маневров.

Обновленные правила сдачи практической части экзамена на водительские права вступили в силу с 1 апреля.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС