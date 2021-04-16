Новое поколение Nissan X-Trail покажут в Шанхае — журнал За рулем

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Новое поколение Nissan X-Trail покажут в Шанхае

Автомобиль собираются продемонстрировать на китайском автосалоне, который распахнет свои двери уже на следующей неделе.

Nissan 19 апреля на Auto Shanghai 2021 покажет новый XTrail, трансляция в прямом эфире пройдет в 10:20 по местному времени (в 5:20 мск). Посмотреть презентацию можно будет на глобальном канале Nissan на YouTube.

Напомним, летом прошлого года в США дебютировал Nissan Rogue (такое имя там носит XTrail) нового поколения. Автомобиль стал короче и ниже предшественника и получил чуть угловатые формы. Тот ли автомобиль, адаптированный для других рынков, покажут в Шанхае, какие предложат двигатели, нам только предстоит узнать.

Напомним, текущее поколение Nissan X-Trail выпускают с 2013 года. Модель для нас собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

На российский рынок новый XTrail выйдет не раньше 2022 года, кстати, уже имеются его патентные изображения.

Справка

В этом году Шанхайский автосалон пройдет с 19 по 28 апреля. С 19 по 20 — дни прессы, после этого увидеть новинки смогут все желающие. Международную выставку автомобилей и автомобильных технологий проводят каждый нечетный год, в последнюю неделю апреля в Шанхае (Китай). Мероприятие чередуется с Пекинским автосалоном, который устраивают по четным годам. Является крупнейшим автосалоном во всем Азиатском регионе.

Видео: Nissan

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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден ...

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