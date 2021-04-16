Новое поколение Nissan X-Trail покажут в Шанхае

Автомобиль собираются продемонстрировать на китайском автосалоне, который распахнет свои двери уже на следующей неделе.

Nissan 19 апреля на Auto Shanghai 2021 покажет новый X—Trail, трансляция в прямом эфире пройдет в 10:20 по местному времени (в 5:20 мск). Посмотреть презентацию можно будет на глобальном канале Nissan на YouTube.

Напомним, летом прошлого года в США дебютировал Nissan Rogue (такое имя там носит X‑Trail) нового поколения. Автомобиль стал короче и ниже предшественника и получил чуть угловатые формы. Тот ли автомобиль, адаптированный для других рынков, покажут в Шанхае, какие предложат двигатели, нам только предстоит узнать.

Напомним, текущее поколение Nissan X-Trail выпускают с 2013 года. Модель для нас собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

На российский рынок новый X‑Trail выйдет не раньше 2022 года, кстати, уже имеются его патентные изображения.

Справка

В этом году Шанхайский автосалон пройдет с 19 по 28 апреля. С 19 по 20 — дни прессы, после этого увидеть новинки смогут все желающие. Международную выставку автомобилей и автомобильных технологий проводят каждый нечетный год, в последнюю неделю апреля в Шанхае (Китай). Мероприятие чередуется с Пекинским автосалоном, который устраивают по четным годам. Является крупнейшим автосалоном во всем Азиатском регионе.

А пока Nissan готовит мотор с невероятным КПД.



Видео: Nissan