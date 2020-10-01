Новый Nissan X-Trail: очередные подробности — журнал За рулем

Новый Nissan X-Trail: очередные подробности

Кроссовер запатентовали в России. На изображениях он ничем не отличается от американской версии Rogue.

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Новое поколение Nissan Rogue, который в нашей стране носит имя XTrail, уже встал на конвейер в США и совсем скоро появится в шоу-румах дилерских центров. Автомобиль должен появиться и в России, но произойдет это, скорее всего, только в 2021 году, когда сборка новинки будет налажена на заводе компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, недавно Nissan слегка обновил нынешнее поколение кроссовера, оснастив его новыми функциями, продлив тем самым актуальность модели еще примерно на год.

Изображения нового поколения XTrail тем временем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Внешность машины ничем не отличается от североамериканского Rogue. На рисунках только отсутствуют боковые зеркала заднего вида. В остальном детали внешности полностью совпадают.

Следует отметить, что новое поколение кроссовера в США оказалось лишь на 160 долларов (12–13 тысяч рублей) дороже предыдущего. Такой же ценовой политики следует ожидать и в России, где цены на модель начинаются от 1 749 000 рублей. Цена новинки в США составила от 25 650 долларов (почти 2 млн рублей), но там кроссовер в минимальной, да и во всех прочих комплектациях, оснащается 2,5-литровым мотором мощностью 186 л.с. и вариатором. В России же представлены версии с 2-литровым 144-сильным мотором и 6-ступенчатой механикой.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности

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Отзывы о Nissan X-Trail (11)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортный, плавный вариатор

Недостатки:

Нет автоматических стеклоподъемников у пассажиров

Комментарий:

Приобретал 6 месяцев назад у ОД, с комплектацией я определился быстро, руководствуясь опытом и желаниями. Отъездив около полугода могу сказать о сильных и слабых сторонах. В первую очередь, безусловным плюсом для меня является комфорт — вместительность, простор салона, раз уж это кроссовер, то он...

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