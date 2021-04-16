17 и 18 апреля 2021 года в МосЛабиринте пройдет Art Custom Draft, где представят уникальные автомобили и мотоциклы.

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Как всегда, мы делимся с вами идеями, как интересно провести ближайшие выходные. Так, завтра пройдет шестая по счету выставка кастом- дизайна Art Custom Draft, на которую привезут много старых редких и переделанных автомобилей, стильных винтажных мотоциклов и, конечно же, множество артобъектов.

Каждый раз выставка проходит в неожиданных местах. Например, заброшенный цех ликероводочного завода или автомобильный гараж ЦК. В этом году в качестве площадки был выбран МосЛабиринт, расположенный на глубине более 12 метров. Экспонаты туда пришлось спускать специальным краном.

Большая автоэкспозиция разместится и на входе. Далее гостей ждет лаунж-зона с кинозалом и самый большой в Европе металлический лабиринт, через который можно выйти к локации основной экспозиции в стиле дизель-панка.

Приехать на выставку можно на автомобиле и оставить его на бесплатной парковке.

В субботу выставка кастом-дизайна Art Custom Draft откроется в 12:00 и проработает до 23:00, а в воскресенье посмотреть на кастомы можно будет с 12:00 до 19:00.

Отечественные машины часто становятся объектами кастомайзинга. Например, этот ВАЗ-2101, который сделали в Болгарии к юбилею «копейки».

Фото: Выставка кастом-дизайна Art Custom Draft