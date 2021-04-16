Как всегда, мы делимся с вами идеями, как интересно провести ближайшие выходные. Так, завтра пройдет шестая по счету выставка кастом- дизайна Art Custom Draft, на которую привезут много старых редких и переделанных автомобилей, стильных винтажных мотоциклов и, конечно же, множество артобъектов.
Каждый раз выставка проходит в неожиданных местах. Например, заброшенный цех ликероводочного завода или автомобильный гараж ЦК. В этом году в качестве площадки был выбран МосЛабиринт, расположенный на глубине более 12 метров. Экспонаты туда пришлось спускать специальным краном.
Большая автоэкспозиция разместится и на входе. Далее гостей ждет лаунж-зона с кинозалом и самый большой в Европе металлический лабиринт, через который можно выйти к локации основной экспозиции в стиле дизель-панка.
Приехать на выставку можно на автомобиле и оставить его на бесплатной парковке.
В субботу выставка кастом-дизайна Art Custom Draft откроется в 12:00 и проработает до 23:00, а в воскресенье посмотреть на кастомы можно будет с 12:00 до 19:00.
- Отечественные машины часто становятся объектами кастомайзинга. Например, этот ВАЗ-2101, который сделали в Болгарии к юбилею «копейки».
Фото: Выставка кастом-дизайна Art Custom Draft