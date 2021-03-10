В Болгарии собрали эффектный ВАЗ-2101 к юбилею модели

Узнаваемый стиль сохранился, но перешел на совершенно новый уровень. Работа над машиной заняла около 4 месяцев.

Болгарское тюнинг-ателье GB Design продемонстрировало свежий взгляд на первую модель Жигулей. Машина получила название VAZ-2101 50th Anniversary Edition.

Датой окончания работ над автомобилем значится 10 октября 2020 года, однако фото эффектной «единички» появились в официальном аккаунте компании в Facebook совсем недавно, 6 марта 2021 года.

Перед нами рестомод — раритетный автомобиль, но отреставрированный не в аутентичное состояние, а с привнесением новых технологий. GB Design специализируется на интерьерном тюнинге, поэтому у машины полностью измененный салон.

Интерьер перешит в коричневую кожу, добавлены акценты из натурального дерева, кузов шумоизолирован, установлена дорогая аудиосистема с корпусами динамиков в ретростиле.

Передние сиденья с множеством механических регулировок заимствованы у Toyota (модель не уточняется), а передняя панель — вазовская, но не от ВАЗ-2101, а от «шестерки», с узнаваемыми круглыми циферблатами, но полностью кастомной отделкой. В сиденьях и дверных картах появились оригинальные карманы, а передняя панель теперь развита центральной консолью, переходящей в бокс-подлокотник.

19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101. Полувековой юбилей модели должен был отмечаться в 2020 году, но президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отменил празднования в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, пообещав после ее нормализации вернуться к запланированным мероприятиям «с удвоенной энергией».

Тем не менее, в декабре 2020 года автомобилю ВАЗ-2101 силами энтузиастов клуба Lada History был поставлен памятник.

Фото: Facebook/GB Design