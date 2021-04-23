Исследование: женщины лучше ухаживают за автомобилями

Мужчины часто покупают неизвестные технические жидкости в «полторашках» и не сертифицированные запчасти, говорят авторы исследования.

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Женщины тратят на обслуживание автомобиля больше, чем мужчины — такой вывод сделан в в исследовании, проведенном международной сетью автосервисов Fit Service и агентством Gruzdev-Analyze. Исследование проводилось на основе опроса более 6 тысяч водителей и более тысячи специалистов СТО. При анализе использовалась база данных, содержащая более миллиона заказ-нарядов с 252 станций техобслуживания.

Существенная разница в расходах на авто между мужчинами и женщинами возникла именно в период пандемии: сейчас, по данным источника, женщины тратят на обслуживание машины в среднем 13 915 рублей, а мужчины 12 471 рубль, то есть разница в среднем чеке составляет 10,38%, хотя в допандемийный год она не превышала 0,51%. При этом женщины более ответственно подходят к состоянию машины и при этом более прагматично расходуют средства.

Мужчины зачастую покупают неизвестные технические жидкости в «полторашках», не сертифицированные запчасти, что в итоге приводит к повторному, а следовательно, дорогостоящему ремонту», — говорит директор по маркетингу Fit Service Екатерина Горнаева.

Опрос показывает, считает она, что в отличие от мужчин, женщины считают деньги не в моменте, а с заделом на будущее, чтобы не допустить незапланированных трат. Технические жидкости и запчасти они покупают сразу в автосервисе. Это ненамного увеличивает средний чек, но в итоге экономит крупную сумму, потому что позволяет избежать аварийного заезда на сервис.

В рамках еще одного исследования выяснилось, что чаще других женщин в ДТП попадают Елены.

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