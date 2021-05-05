32 скорости, 48 сантиметров дорожного просвета — как этот потрясающий внедорожник справится с одной из сложнейших внедорожных трасс?

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В последнее время появилось много экстремальных внедорожников, таких как Ford F-150 Raptor и Bronco или Ram TRX с двигателем Hellcat. Поэтому сейчас самое время напомнить, что Mercedes-Benz Unimog покорял горы задолго до того, как эти автомобили появились на чертежных досках инженеров Детройта.

Поскольку Mercedes-Benz не продает официально Unimog в Штатах, его фанаты пользуются правилом 25-летнего импорта (такие машины легче ввезти, чем более свежие). Поэтому перед нами далеко не самый новый Unimog, а 25-летний.

При этом герой видео существенно доработан. Мощность двигателя увеличена примерно до 320 лошадиных сил, а пик крутящего момента составляет 1085 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой механической коробкой передач. Есть также группа пониженных передач, которая доводит передаточное число первой передачи до 680:1. Кроме того, все передачи реверсивны, а это значит, что при движении назад можно разгоняться до скорости 130 км/ч, если у водителя хватит смелости, конечно же.

И вот такой автомобиль выехал на тропу, получившую название «Адская месть». Здесь множество крутых подъемов и спусков, крутых поворотов и обрывов — ни единого шанса на ошибку.

Поездка по тропе впечатляет, а некоторые кадры, снятые из салона, просто ужасают. Наберите снеков, нажмите кнопку воспроизведения и наслаждайтесь поездкой.

А здесь вы найдете забавную видеоподборку курьезов с внедорожниками.

Фото, видео: YouTube