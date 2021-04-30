И стоит ли покупать такой? Спойлер: нет.

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Мы взяли несколько недорогих радар-детекторов и проверили их функционал. Самым доступным в нашем тесте был Trendvision Drive 700 Signature за 6000 рублей, но аргументов к его покупке мы в итоге не увидели вовсе, поэтому оставим его за скобками.

А вот троица, достойная внимания, — в ней каждый гаджет стоит около 7000 рублей: Fujida Magna, Inspector Tau S и Sho-Me G-1000 Signature.

Fujida Magna показал себя слабо — он единственный в тесте, не «увидевший» лидар. Есть, конечно, интересные функции: «куранты», отбивающие каждый час, напоминание обновить базу камер, «антисон» с периодическим звуковым оповещением... Но названы режимы странно: Россия, Москва, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Inspector Tau S работает заметно лучше. Но при нескольких камерах впереди предупреждение о дальней срабатывает рано, а оповещение о ближней теряется. Явный минус — спецсигнал-крякалка, она пугает и сбивает с толку. Зато допустимое превышение настраивается с шагом в 1 км/ч — удобно.

Радар-детектор Sho-Me G-1000 Signature показал минимальную дистанцию распознавания радаров, но при этом, как ни удивительно, он подарил огромную уверенность в своей работе. Ложных тревог у него фактически нет, и трассовый режим можно использовать в городе. При таких умениях его цена кажется совсем невысокой. Единственная придирка — незнание сигнатуры новейшего радара «Стрелка-М».

А сколько нужно доплатить, чтобы эта сигнатура была? Если взять гаджет подороже, будет ли это гарантией качественной работы? Как выбрать радар-детектор, чтобы работал без провалов по каждому из пунктов? Сколько стоит и что умеет лучший радар-детектор на рынке? Мы сравнили восемь различных радар-детекторов — и нашли ответы на все вопросы.

Большой тест радар-детекторов — в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

А на сайте можно почитать большой тест видеорегистраторов.