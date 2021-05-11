Нежданчик: еще секунда, и автомобиль стал бы хламом

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Это случилось ранним утром в Тускалосе (штат Алабама, США) — автор видео ехал на работу и заметил, как въезжающую на трассу фуру слегка качнуло, и он решил сбавить скорость.
Это водителя легковушки и спасло: грузовик действительно перевернулся. А учитывая, что он был гружен металлом, который разбросало по дороге, дело могло бы закончиться печально, если бы водитель не притормозил и проскочил чуть раньше.
Раннее утро, хороший денек, почти пустая дорога, и вот такая неожиданность…
- Это странное ДТП произошло в бурятском поселке: Toyota влетела в бревенчатый дом и застряла в стене.
Видео: YouTube