Более 3000 Mitsubishi Outlander попали под отзыв — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Более 3000 Mitsubishi Outlander попали под отзыв

У кроссоверов найден дефект стояночного тормоза.

Материалы по теме
Mitsubishi выпустит 2 новые модели на базе Renault

«ММС РУС», официальный представитель Mitsubishi в России, объявил начало сервисной кампании, в которой участвуют 3217 кроссоверов Mitsubishi Outlander, которые были выпущены с мая по сентябрь 2016 года. У машин обнаружена неисправность стояночного тормоза.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых кроссоверов необходимо записаться в сервис любого удобного официального дилера Mitsubishi, мастера которого проверят и при необходимости проведут ремонт за счет завода-изготовителя (бесплатно для владельцев).

О необходимости ремонта автомобилистов известят официальные представители ООО «ММС РУС» по телефону или почте, но узнать о том, попал ли ваш кроссовер под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего Outlander со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

  • Скоро в продаже появится новое поколение Аутлендера, узнать больше о котором вы можете здесь.

Фото: Mitsubishi

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
276
Оцените материал
0:0

Отзывы о Mitsubishi Outlander

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...