Более 3000 Mitsubishi Outlander попали под отзыв

У кроссоверов найден дефект стояночного тормоза.

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«ММС РУС», официальный представитель Mitsubishi в России, объявил начало сервисной кампании, в которой участвуют 3217 кроссоверов Mitsubishi Outlander, которые были выпущены с мая по сентябрь 2016 года. У машин обнаружена неисправность стояночного тормоза.

Для устранения дефекта владельцам отзываемых кроссоверов необходимо записаться в сервис любого удобного официального дилера Mitsubishi, мастера которого проверят и при необходимости проведут ремонт за счет завода-изготовителя (бесплатно для владельцев).

О необходимости ремонта автомобилистов известят официальные представители ООО «ММС РУС» по телефону или почте, но узнать о том, попал ли ваш кроссовер под отзыв, можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего Outlander со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Скоро в продаже появится новое поколение Аутлендера, узнать больше о котором вы можете здесь.

Фото: Mitsubishi