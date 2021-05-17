Автомобили Geely стали доступнее

Компания начала брать на себя часть расходов при покупке понравившихся машин в кредит.

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РГС Банк и Geely нашли способ сделать покупку автомобилей китайского бренда проще. Они разработали кредитную программу, действующую по всей России, по ставке от 3,4% годовых. При этом «зайти» в нее можно как через дилерские центры Geely, так и через офисы РГС Банка, что значительно расширяет и упрощает доступ к ней.

Интересна не только ставка, но и гибкость условий. Например, будущий владелец Geely может выбирать любой срок кредитования — от 2 до 6 лет. То есть неудобного условия «от года» с большими платежами нет. Удивляет и вариативность сумм — от 300 тысяч до 3 млн рублей. Такой разброс, да и условия программы, позволяет купить автомобиль без первоначального взноса, но на время выплат машина, а точнее ее ПТС, как это принято, будет в залоге.

Конечно же, окончательная ставка зависит от суммы первоначального взноса, срока кредита и условий страхования, а процентная скидка, может достигать 4,4%.

В программе есть и возможность купить автомобиль в кредит с остаточным платежом. О преимуществах этой схемы мы писали. Главный ее плюс — небольшие и необременительные ежемесячные платежи. По условиям программы РГС Банка и Geely кредит дается на три года, а первоначальный взнос составляет от 20%. Ставка по кредиту составит 7,5% годовых, если заемщик застрахуется. Это больше, чем 3,4%, но начисляются они с гораздо меньшей суммы, а остаток задолженности через три года можно либо погасить новым необременительным кредитом, либо сдать машину в трейд-ин и взять новую, оставшись при прежних ежемесячных выплатах.

Для покупателей популярного кроссовера Geely Coolray 1.5Т в комплектации LP Comfort предлагаются особые условия. Приобрести его можно без первоначального взноса, оформив кредит на срок до семи лет. Занять при этом можно от 300 тысяч до 3 млн рублей, а ставка составит от 7,5%.

Ждать одобрения кредита долго не придется. Как рассказали в компаниях, сделка заключается в день обращения, всего за час и по двум документам. При этом в кредит можно заложить стоимость страховых и даже сервисных услуг.

«РГС Банк уже сотрудничает с Geely в рамках программы финансирования дилерских центров компании. Кроме этого, уже более 90% сети дилерских центров компании являются нашими партнёрами по розничному бизнесу. Теперь мы продолжаем развитие нашего партнерства в рамках федеральной программы кредитования частных клиентов, войдя в пятерку банков-участников, — отметила директор по развитию продаж и сети РГС Банка Ольга Габеева. — Сегодня машины китайских брендов стабильно набирают популярность у российских водителей, в связи с чем мы разработали промопрограммы и по этому, популярному у наших клиентов, направлению».

Подход к заемщикам у банка гибкий. Например, можно оформить автокредит или потребительский кредит для покупки новой или подержанной машины как у дилера, так и у частника, есть автокредиты с остаточным платежом. И нет принуждения: покупатель машины сам решает, подтверждать ли свой доход, вносить ли первоначальный взнос, оставлять автомобиль в залог или оформлять страхование.

«Забота о клиентах — главный принцип ведения бизнеса Geely, поэтому мы постоянно совершенствуем не только свою продукцию, но и предоставляемые услуги, вместе с тем повышая интерес и лояльность к бренду. Сотрудничество с РГС Банком в рамках федеральной программы кредитования частных лиц открывает потребителям новые возможности. Мы рады, что в этом партнерстве можем предложить клиентам выгодные условия для приобретения наших автомобилей, набирающих все большую популярность на российском рынке», — подчеркнул директор по продажам Geely Motors Алексей Марков.

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Фото: Geely