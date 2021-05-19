Новый мотор на Гранте: цены не изменились! А комплектации?

Третий подголовник заднего ряда остался в одной-единственной комплектации.

Материалы по теме Lada Granta получила новый двигатель

Во вторник на этой неделе АВТОВАЗ объявил старт продаж автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных модернизированным восьмиклапанником ВАЗ-11182, соответственно обновив список комплектаций на официальном сайте.

Исходя из этого списка, 90-сильный двигатель заменил прежний 87-сильный, а вот цены остались такими же, как и были. Однако Лада.Онлайн сообщает, что оснащение автомобилей при этом несколько изменилось. У всех модификаций семейства (седан, лифтбек, хэтчбек, универсал) в версии Luxe из комплектации исчез средний подголовник заднего ряда.

Отметим, что эта комплектация была единственной, где у Гранты с восьмиклапанным мотором было три подголовника, в вариантах поскромнее их и так было два. Таким образом, АВТОВАЗ сделал чуть беднее одну-единственную, самую дорогую версию «восьмиклапанной» Lada Granta. Остальные комплектации, как и цены, при смене мотора с 87- на 90-сильный не претерпели изменений.

Так отныне выглядит задний ряд только в одной версии Гранты — Drive Active

Что касается более мощного 106-сильного варианта, то у таких машин три подголовника устанавливались, кроме Luxe, еще и в топ-версии Luxe/Prestige. Сейчас у этого варианта также осталось лишь два задних подголовника. Особняком стоит Granta Drive Active: модификация со спортивным обвесом, созданная на базе не самой дорогой комплектации Comfort, является единственной, в оснащении значится три подголовника на заднем сиденье.

Скоро прайсы на Гранту могут поменяться еще раз: в конце мая — начале июня ожидается поступление к дилерам машин с новой мультимедийной системой.

Фото: АВТОВАЗ