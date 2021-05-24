Как обманывают при покупке машин с пробегом

Существует несколько мошеннических схем, которыми часто пользуются недобросовестные продавцы.

Материалы по теме Самые надежные и ломкие машины — исследование

Исследование было проведено на основе объединения информации из нескольких баз, в которых представлены данные о конкретных автомобилях. Специалисты сервиса проверки истории автомобиля carVertical объединили в одну базу записи из национальных и частных реестров, страховых компаний и базы данных угнанных автомобилей во многих странах. Таким образом, были изучены истории более 1 миллиона автомобилей.

Чаще всего продавцы скрывают, что автомобиль был поврежден в ДТП. На долю этого обмана приходится 31%. На втором месте — скрученный пробег. Такой «дефект» имеет каждый шестой автомобиль, а вероятность скрученного пробега выше всего у машин с дизельными моторами. На третьем месте рейтинга оказались угнанные автомобили. Покупая такую машину, владелец рискует ее лишиться без материальной компенсации — власти ее просто конфискуют.

Нередко нечистые на руку продавцы выдают автомобили, работавшие в такси или в каршеринге, за обычные машины. В результате покупатель приобретает усталый автомобиль с изношенными узлами и агрегатами. Пятое место — реализация откровенного неликвида по заниженной по меркам нормального автомобиля цене. Такие экземпляры нуждаются в проверке, чтобы выяснить, обусловлена цена срочной продажей или каким-то серьезным дефектом, в том числе криминальным прошлым.

Выяснилось, что лучше всего за своими автомобилями ухаживают женщины.

Фото: Depositphotos