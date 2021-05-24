Списки уклонистов от ремонта автомобилей выложат в Сеть

Выяснить, проходила ли машина ремонт в рамках сервисной кампании, можно будет на сайте Росстандарта.

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Новый сервис, а точнее база, начнет работать с 1 июля 2021 года. Вбив VIN—код автомобиля в соответствующую строку, можно будет выяснить, были ли отзывы данной модели и получила ли именно эта машина ремонт, предусмотренный сервисными кампаниями. Аналогичные данные станут вноситься и в электронные паспорта транспортных средств.

«Появляется некий элемент ответственности, — приводит „Российская газета“ слова заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова. — Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы».

Напомним, что, например, подушки безопасности Takata имеют опасный для жизни дефект: их пиропатрон по время срабатывания разрывается на осколки, раня людей.

Как отметил Кулешов, среди владельцев автомобилей старше 10 лет в сервисных кампаниях участвуют лишь 20–25%. При этом сервисные кампании не имеют сроков давности и бесплатны для автомобилистов — расходы на запчасти и ремонт оплачивает завод-производитель.

Также на сайте Росстандарта можно найти постоянно обновляемый список АЗС с низкокачественным топливом.

Фото: Anton Mishin / Unsplash