Kia расширяет линейку Black Edition для кроссовера Sportage

«Черное» исполнение кроссовера Sportage в России было представлено комплектациями Prestige (2.0 MPI и 2.4 GDI) и Premium (2.4 GDI).

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Версии оснащаются 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. Обе комплектации оказались удачными: с момента старта продаж в феврале более 2 тысяч клиентов остановили свой выбор именно на таких Спортейджах.

Поэтому в компании решили расширить количество версий Black Edition. Теперь спецсерия доступна с комплектации Luxe Plus. Двигатели те же, а вот по приводу появились варианты: 2,0 л (150 л.с.) с передним и полным приводом или 2,4 л (184 л.с.) с полным приводом; коробка во всех вариантах — автомат.

В списке оснащения: светодиодные ДХО и фары, бесключевой доступ, запуск с кнопки, ММС с дисплеем 8", динамической разметкой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, электрохромное зеркало, подогревы всех сидений, руля, зеркал и зоны покоя стеклоочистителей.

Напомним, Black Edition отличается черными эмблемами, накладками бамперов, 17-дюймовыми дисками и решеткой радиатора. Цена на Kia Sportage Luxe Plus Black Edition в версии 2,0 л 2WD составляет 1 994 900 рублей, в версии 2,0 л AWD — 2 074 900 рублей, а в версии 2,4 л AWD — 2 194 900 рублей. Прием заказов уже стартовал.

Между тем, Sportage готовится сменить поколение — новую машину покажут не позднее конца июня.

Фото: Kia