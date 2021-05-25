Нива появится в новом эпизоде Top Gear

Машина 1979 года выпуска снялась в 31-м эпизоде, который выйдет осенью.

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Легендарное британское шоу об автомобилях в очередной раз снимает сюжет о Ниве, а если точнее — о первом внедорожнике под этим именем, ВАЗ-2121 Нива.

Фотография со съемочной площадки в городе Плимут (Англия) появилась на канале Lada Niva Documentary в Facebook. Источник сообщает, что машина была приобретена в 2020 году на аукционе Documentary за 3360 фунтов, то есть около 350 тысяч рублей.

На фото автомобиль 1979 года в экспортном варианте исполнения, с правым рулем. Издание Plymouth Live пишет, что вместе с Нивой в выпуске примет участие ее ровесник MGB Sebring и Volkswagen Beetle 1967 года выпуска. Машины роднит то, что в силу возраста они уже не облагаются транспортным налогом.

В Плимуте снимают 31-й эпизод шоу, съемки которого ранее были остановлены из-за пандемии. Вместе с автомобилями на съемочной площадке были замечены и ведущие Пэдди МакГиннесс, Фредди Флинтофф и Крис Харрис. Эпизод выйдет в эфир BBC осенью.

Несмотря на официальное прекращение поставок внедорожников Lada в Европу в 2019-м, предприниматели продолжают продавать их в Великобритании, Германии, Словакии, Австрии и других странах.

Фото: Lada Niva Documentary, Plymouth Live