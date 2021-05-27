Яндекс.Заправки избавили водителей от топливных карт

В Яндекс.Заправках появился аккаунт для бизнеса, через который можно заправить до 50 машин с одной банковской карты.

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Новый бизнес-аккаунт пригодится корпоративным клиентам, которым не нужны закрывающие документы, и избавит их от необходимости использования топливных карт. Работает аккаунт в трех приложениях: Яндекс.Заправки, Яндекс.Карты или Яндекс.Навигатор.

Подключиться к новому сервису несложно. Достаточно открыть раздел «Бизнес-аккаунт» в меню приложения, после чего добавить данные банковской карты компании и указать номера телефонов сотрудников, которые смогут оплачивать ею топливо. Тут же можно устанавливать ежедневные или ежемесячные лимиты. При этом сотрудники смогут оплачивать только топливо — платежи за другие товары не пройдут.

Для тех, кому нужны закрывающие документы, есть партнерский кабинет с неограниченным количеством заправляемых сотрудников и с возможностью отсрочки платежей.

«Яндекс.Заправки подходят любым бизнесам: от ИП до крупных компаний. Сервис не берет с них комиссий — топливо стоит как на АЗС. К тому же можно заправлять сотрудников по всей России без привычных топливных карт. Если машин и водителей немного — выбирайте бизнес-аккаунт, чтобы быстро начать заправлять сотрудников с одной карты, легко подключать и отключать их. А если нужны закрывающие документы, то лучше зарегистрироваться как корпоративный клиент. Тогда станут доступны расширенные возможности», — рассказал руководитель Яндекс.Заправок Артём Прудников.