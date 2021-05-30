Разбитый в хлам Jaguar ушел с торгов за миллион

Несмотря на полностью утраченный товарный вид, коллекционер не моргнув выложил за автомобиль астрономическую сумму.

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В сентябре 1996 года на мокрой дороге в Восточном Йоркшире (Великобритания) этот очень редкий Jaguar XK150 S 3.8 Drophead Coupe занесло, он врезался в дерево и был сильно поврежден. Владелец остался жив и вывез остатки автомобиля на эвакуаторе в свой гараж, где спорткар и пылился 25 лет, а потом хозяин скончался и имущество стали распродавать.

За время стоянки машина покрылась пылью и паутиной, и новые хозяева пытались выручить за него хоть какие-то деньги, но неожиданно для них разбитый в хлам Jag был продан на аукционе Bonhams в Бистере за рекордную сумму в 10 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно миллиону рублей.

При этом автомобиль не только выглядел ужасно, но и находился в абсолютно нерабочем состоянии.

Вот так выглядел автомобиль при продаже

Тем не менее, данный образец спорткара 1960 года встречается крайне редко и очень ценится у знатоков.

Роб Хаббард, глава аукционного дома Bonhams MPH, объяснил удивленным журналистам, что покупатель не прогадал: после полного восстановления этот Ягуар может стоить от 200 000 до 250 000 фунтов стерлингов (от 20 млн до 25 млн рублей).

А таким красавцем он был когда-то..

Достаточно того, что у него сохранились оригинальные кожа и мотор, который, правда, сперва необходимо отремонтировать, поскольку его не запускали более 25 лет. Да, в результате столкновения многое сломано или пришло в негодность позднее, но детали на рынке относительно легко достать.

Версия 3.8 S была построена между 1959 и 1960 годами, всего было произведено 282 таких автомобиля — и только 69 из них были купе Drophead с правым рулем, как ушедший с торгов образец.

Этот коллекционер всю жизнь собирал Понтиаки, но недавно ушел из жизни, и в его гаражах обнаружили целое сокровище.



Фото: Bonhams