Страстный коллекционер недавно ушел из жизни, а в его гаражах обнаружили целое сокровище.

Имя Берни Ларсона, скорее всего, ничего вам и не скажет, но его коллекция автомобилей Pontiac является одной из самых впечатляющих сарайных находок за долгое время.

Берни Ларсон был ветеринаром и почтальоном ВМС США в Тонганокси (штат Канзас, США). Впервые он влюбился в Pontiac после первой поездки на Pontiac Judge, но стал коллекционером только после того, как вышел на пенсию.

Его машины хранятся в трех отдельных амбарах в Канзасе, и после его ухода семья решила расстаться с большей частью коллекции. Берни умер в прошлом году, и старым Понтиакам будет лучше, если их приобретут любители.

Предлагаемая аукционом Van Der Brink коллекция включает, в основном, полностью оригинальные и нереставрированные автомобили, их более 20. Это, в том числе, несколько редких Trans Ams, несколько Firebirds, пара 10th Anniversary Trans Ams, «74 Super Duty» и Esprit.

Также с молотка уйдут сотни оригинальных деталей, но они будут продаваться только на месте и лично в руки.

Берни провел счастливые годы, собирая, реставрируя и продавая маслкары. Его жизнь была наполнена страстью к автомобилям, также он был постоянным участником клубных встреч любителей марки, что объясняет столь внушительный запас запчастей Pontiac.

Автомобили без присмотра постепенно приходят в негодность, а никому из семьи, увы, его страсть не передалась.

Аукцион уже назначен на 12 июля этого года.

А в Германии продают «копейку» за 1,5 млн рублей.



Видео: YouTube