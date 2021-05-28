В ДТП-«паровозик» угодили шесть машин

Несмотря на то что было светло, а дорога сухая, автомобилисты не смогли вовремя сориентироваться.

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Инцидент произошел в минувшие выходные — шесть автомобилей столкнулись из-за того, что их водители не успели вовремя затормозить на тайской дороге (Таиланд).

Человек, переходивший проезжую часть, заставил водителя пикапа резко нажать педаль тормоза. Двум другим автомобилям удалось благополучно остановиться за грузовичком, но, несмотря на сухую дорогу, несколько других водителей, по-видимому, не заметили, что машины впереди притормозили, а поскольку не держали дистанцию, начали по очереди в них врезаться.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в этом происшествии, но благодаря невысокой скорости, думаем, что все обошлось помятым железом.

Подобные досадные аварии происходят нередко, но обычно увидеть все это со стороны не удается. Такой случай наконец предоставился — инцидент попал на камеру видеорегистратора внедорожника, въезжающего на парковку.

В этом ДТП Шевроле воткнулся в крышу дома, к счастью, все обошлось — никто из людей не пострадал.

Видео: YouTube