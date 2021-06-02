Новое поколение кроссовера по-прежнему будет делить платформу с Nissan.

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Несмотря на общую платформу CMF-C/D, новинка Рено будет заметно отличаться от Nissan Qashqai. Например, Renault Kadjar будет предлагаться с полностью электрической трансмиссией.

Kadjar станет больше и сравняется по габаритам новым Кашкаем, а также с новым Mitsubishi Outlander, который тоже построен на платформе CMF-C/D. Длина машины должна составить 4425 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1635 мм, а колесная база увеличиться до 2666 мм.

Мы ожидали, что Kadjar получит те же двигатели, что и новый Qashqai. Это 1,3-литровый мягкий гибрид мощностью 138 и 156 л.с., а также 1,5-литровый гибрид e-Power мощностью 188 л.с. Однако ходят слухи, что у Рено будет собственная линейка силовых агрегатов, в которой окажутся как минимум два гибрида. Один будет создан на базе 1,2-литрового 3-цилиндрового двигателя E-Tech Hybrid, а его мощность составит 200 л.с. Второй гибрид получит мощность 280 л.с., а в его основе будет 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель.

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Учитывая, что Renault планирует выпустить десять электромобилей к 2025 году в рамках плана «Renaulution», можно догадаться, что у Kadjar будет и полностью электрическая версия.

По сравнению с Qashqai кроссовер Renault будет ближе к машинам предпремиального класса, таким как Volkswagen или Volvo. Поэтому Kadjar будет выпускаться с 7-местным салоном и в кузове кросс-купе.

В продажу новинка может поступить во втором квартале 2022 года. Будет ли Renault Kadjar поставляться в Россию, пока неизвестно.

Недавно в нашей стране в продажу поступил обновленный кросс-купе Renault Arkana.

Изображение: carscoops.com