Губернатор: Tесле нечего предложить России

Другие главы регионов наперебой предлагают производителю электрокаров места для постройки завода. Глава Калининградской области Антон Алиханов имеет свое мнение на этот счет.

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Напомним, что положило начало обсуждению этого вопроса: глава Tesla Илон Маск, выступая на марафоне «Новое Знание» 21 мая, заявил, что компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в России собственное производство.

После этого главы регионов стали предлагать бизнесмену места для постройки завода именно на их территории.

Отличное от других мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чиновник отметил, что не видит особого смысла бороться за присутствие Tesla в регионе, потому что ничего нового в автомобилестроение Tesla не принесет. Прибыльность такого предприятия тоже сомнительна.

«Мне кажется, другие технологии или проекты, над которыми работают, они более интересны. Это системы накопления энергии и работа над батареями, это ключевые вещи, которыми надо заниматься. Но это технологии не столько про автомобилестроение, сколько в принципе про энергетику и мировой ландшафт энергетический. Если мы сможем в этой технологии достичь успехов, тогда и Маск нам будет не нужен», — сказал Алиханов.

Напомним, именно в Калининградской области располагается крупное предприятие по выпуску иномарок — завод «Автотор».

Если Маск готов к обмену технологиями и созданию добавленной стоимости, в нашей стране поддержат такое сотрудничество, отметил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.



Фото:dpa/picture-alliance, Виталий Невар/ТАСС

