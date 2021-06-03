Губернатор: Tесле нечего предложить России — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Губернатор: Tесле нечего предложить России

Другие главы регионов наперебой предлагают производителю электрокаров места для постройки завода. Глава Калининградской области Антон Алиханов имеет свое мнение на этот счет.

Материалы по теме
Илон Маск анонсировал появление Tesla в России

Напомним, что положило начало обсуждению этого вопроса: глава Tesla Илон Маск, выступая на марафоне «Новое Знание» 21 мая, заявил, что компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в России собственное производство.

После этого главы регионов стали предлагать бизнесмену места для постройки завода именно на их территории.

Отличное от других мнение высказал в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чиновник отметил, что не видит особого смысла бороться за присутствие Tesla в регионе, потому что ничего нового в автомобилестроение Tesla не принесет. Прибыльность такого предприятия тоже сомнительна.

«Мне кажется, другие технологии или проекты, над которыми работают, они более интересны. Это системы накопления энергии и работа над батареями, это ключевые вещи, которыми надо заниматься. Но это технологии не столько про автомобилестроение, сколько в принципе про энергетику и мировой ландшафт энергетический. Если мы сможем в этой технологии достичь успехов, тогда и Маск нам будет не нужен», — сказал Алиханов.

Напомним, именно в Калининградской области располагается крупное предприятие по выпуску иномарок — завод «Автотор».

Фото:dpa/picture-alliance, Виталий Невар/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
4252
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (2)
Загрузка...