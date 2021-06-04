Эти машины чаще всего попадают на штрафстоянки — журнал За рулем

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Эти машины чаще всего попадают на штрафстоянки

Чаще всего с улиц Москвы эвакуируют автомобили Kia, сообщает Дептранс Москвы.

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Более 8 тысяч автомобилей Kia эвакуировали с начала 2021 года за различные нарушения. Всего за это время на спецстоянках оказались 52 тысячи машин, рассказал в своем Telegram—канале Дептранс Москвы.

В ведущую десятку марок, автомобили которых увозят на штрафстоянки, кроме Kia, вошли:

  1. Hyundai (7265 раз)
  2. Volkswagen (6189 раз)
  3. Toyota (5196 раз)
  4. Nissan (4969 раз)
  5. Mercedes-Benz (4812 раз)
  6. BMW (4602 раз)
  7. Skoda (3944 раз)
  8. Ford (3772 раз)
  9. Lada (3060 раз)

А топ улиц, с которых эвакуируют чаще всего, возглавил Проспект Мира — около полутора тысяч машин забрали оттуда с января этого года. В ведущую тройку антилидеров также попали Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и Профсоюзная улица.

В ведомстве отмечают, что на этих улицах много мест притяжения, поэтому и столько нарушителей. Неправильно припаркованные автомобили мешают другим участникам движения и провоцируют ДТП, поэтому их приходится эвакуировать, отмечают в Дептрансе.

Фото: Игорь Генералов/ТАСС

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