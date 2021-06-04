Эти машины чаще всего попадают на штрафстоянки

Более 8 тысяч автомобилей Kia эвакуировали с начала 2021 года за различные нарушения. Всего за это время на спецстоянках оказались 52 тысячи машин, рассказал в своем Telegram—канале Дептранс Москвы.
В ведущую десятку марок, автомобили которых увозят на штрафстоянки, кроме Kia, вошли:
- Hyundai (7265 раз)
- Volkswagen (6189 раз)
- Toyota (5196 раз)
- Nissan (4969 раз)
- Mercedes-Benz (4812 раз)
- BMW (4602 раз)
- Skoda (3944 раз)
- Ford (3772 раз)
- Lada (3060 раз)
А топ улиц, с которых эвакуируют чаще всего, возглавил Проспект Мира — около полутора тысяч машин забрали оттуда с января этого года. В ведущую тройку антилидеров также попали Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и Профсоюзная улица.
В ведомстве отмечают, что на этих улицах много мест притяжения, поэтому и столько нарушителей. Неправильно припаркованные автомобили мешают другим участникам движения и провоцируют ДТП, поэтому их приходится эвакуировать, отмечают в Дептрансе.
- Столичные камеры уже выписали 2,6 тыс. штрафов за использование телефона за рулем.
Фото: Игорь Генералов/ТАСС