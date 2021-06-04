АВТОВАЗ примет на работу более 1500 человек — журнал За рулем

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АВТОВАЗ примет на работу более 1500 человек

Причина — растущий спрос на автомобили Lada.

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На Волжском автозаводе ожидается расширение штата сотрудников — до сентября 2021 года решено принять на работу более 1500 человек, сообщает Автостат со ссылкой на нового президента АВТОВАЗа Николя Мора.

Все новые сотрудники будут приняты на основную производственную площадку в Тольятти. Напомним, кроме нее у АВТОВАЗа есть еще завод «Лада Ижевск» и предприятие «Лада Запад Тольятти», однако последнее в ходе августовского корпоративного отпуска решено законсервировать, а сборку внедорожников Niva Travel вместе со штатом предприятия перевести на основной тольяттинский конвейер.

Что касается новых сотрудников, то их набирают, чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили, пишет источник. В минувшем мае завод продал 38284 автомобиля марки Lada, что в 2,5 раза превышает показатели «пандемийного» мая 2020 года.

Фото: Яков Князев/ТАСС

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