Kia представила новый Sportage

Помимо нового дизайна кроссовер получил новый логотип.

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Пятое поколение модели получило концепцию дизайна под названием «Объединенные противоположности». Решетка радиатора Tiger Nose исчезла, а ее место заняла решетка Digital Tiger Face, которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля.

Бока кроссовера имеют большие плавные поверхности, а задняя часть отличается широкими «плечами» и горизонтальной оптикой, делающей автомобиль визуально еще шире.

Также кроссовер получил черную крышу и колесные диски особого дизайна.

Салон нового Kia Sportage выглядит очень современно благодаря изогнутому дисплею. Кажется, что это один монитор, но на самом деле за стеклом спрятано два экрана — панели приборов и информационно-развлекательной системы.

Воздуховоды климатической системы прекрасно вписаны в дизайн и не кажутся отдельным его элементом.

В компании заявили, что при отделке салона используются только высококачественные материалы и вариантов оформления будет немало.

Что касается спецверсий, то, например, Sportage X-Line будет отличаться уникальным бампером, порогами и особыми рейлингами на крыше, а в салоне будут устанавливаться особые сиденья с контрастной прострочкой.

Пока не сообщается о том, какие двигатели и коробки будут доступны для нового поколения Kia Sportage. Эту информацию опубликуют позже, по мере вывода кроссовера на различные рынки.

В России появилась новая версия Kia Sportage четвертого поколения.

Фото: Kia