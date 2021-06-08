Kia представила новый Sportage — журнал За рулем

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Kia представила новый Sportage

Помимо нового дизайна кроссовер получил новый логотип.

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Пятое поколение модели получило концепцию дизайна под названием «Объединенные противоположности». Решетка радиатора Tiger Nose исчезла, а ее место заняла решетка Digital Tiger Face, которая растянулась во всю ширину передней части автомобиля.

Бока кроссовера имеют большие плавные поверхности, а задняя часть отличается широкими «плечами» и горизонтальной оптикой, делающей автомобиль визуально еще шире.

Также кроссовер получил черную крышу и колесные диски особого дизайна.

Салон нового Kia Sportage выглядит очень современно благодаря изогнутому дисплею. Кажется, что это один монитор, но на самом деле за стеклом спрятано два экрана — панели приборов и информационно-развлекательной системы.

Воздуховоды климатической системы прекрасно вписаны в дизайн и не кажутся отдельным его элементом.

В компании заявили, что при отделке салона используются только высококачественные материалы и вариантов оформления будет немало.

Что касается спецверсий, то, например, Sportage X-Line будет отличаться уникальным бампером, порогами и особыми рейлингами на крыше, а в салоне будут устанавливаться особые сиденья с контрастной прострочкой.

Пока не сообщается о том, какие двигатели и коробки будут доступны для нового поколения Kia Sportage. Эту информацию опубликуют позже, по мере вывода кроссовера на различные рынки.

Фото: Kia

Kia представила новый Sportage

Помимо нового дизайна кроссовер получил новый логотип.

Kia представила новый Sportage — фото 1252199Kia представила новый Sportage — фото 1252198Kia представила новый Sportage — фото 1252197Kia представила новый Sportage — фото 1252196Kia представила новый Sportage — фото 1252201Kia представила новый Sportage — фото 1252200Kia представила новый Sportage
Kia представила новый Sportage

Помимо нового дизайна кроссовер получил новый логотип.

Kia представила новый Sportage — фото 1252198Kia представила новый Sportage — фото 1252196Kia представила новый Sportage — фото 1252200Kia представила новый Sportage — фото 1252197Kia представила новый Sportage — фото 1252201Kia представила новый Sportage — фото 1252199Kia представила новый Sportage

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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