Яндекс сформирует ваш профиль вождения

Программа видит, как вы ездите, что нарушаете и когда ведете себя как примерный автомобилист. А еще вам будет присваиваться статус.

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В Яндекс.Драйв появилась новая модель анализа вождения клиентов в «Профиле вождения». Здесь будет отображаться история поездок, превышения скорости, случаи неаккуратной езды и так далее. На основе этих данных будет меняться статус клиента, а вместе с ним и условия доступа к сервису.

Шкала профиля вождения будет менять свой цвет в зависимости от манеры езды водителя, основываясь на последних 200 км пробега. При этом будут учитываться динамичные разгоны и резкие торможения, игры «в шашечки», входы в повороты на слишком высокой скорости и так далее, включая, конечно же превышения скорости. Все эти моменты будут отображаться в истории поездок.

Эти данные позволят Драйву прогнозировать степень вероятности попадания в ДТП того или иного водителя. По предварительным подсчетам, 90% российских автомобилистов ездят аккуратно. Остальные клиенты рискуют не только переплачивать за аренду автомобилей, но и лишиться доступа к сервису, если не начнут водить более ответственно.

Также в Яндекс.Заправках появилась функция сравнения цен на АЗС.

Фото: Alexey Turenkov / Unsplash