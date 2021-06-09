Самый доступный кроссовер BMW - смена поколения

Автомобиль начали тестировать на дорогах общего пользования в Германии.

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Самый маленький и доступный по цене кроссовер BMW X1 скоро сменит поколение. В компании заявили, что автомобиль будет предлагаться «как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической трансмиссией».

Новинка уже проходит испытания на горных дорогах, и, судя по всему, на опубликованных снимках версия с двигателем внутреннего сгорания. Скорее всего, идет финальная настройка подвески и рулевого управления.

Новый X1 станет немного больше и просторнее предшественника. Предусмотрена и версия с удлиненной колесной базой, которая обязательно появится на китайском рынке. Будет ли такой кроссовер представлен в Европе — неизвестно.

Обратите внимание, что дверные ручки находятся ниже белых фальшивых наклеек на дверях, а решетка радиатора не будет слишком большой — выглядит она пропорционально и гармонично.

Новый BMW X1 разработан на переднеприводной платформе и, соответственно, будет предлагаться с передним или полным приводом. Ожидается, что вся линейка двигателей будет доступна с первого дня начала продаж. Премьера кроссовера может состояться до конца 2021 года.

Также к мировой премьере готовится новое поколение BMW 7-й серии.

Фото: motor1.com