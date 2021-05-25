Новая «семерка» BMW: другая платформа и дата дебюта

7-я серия станет первой моделью производителя на новой платформе, созданной специально под все типы приводов. Это означает, что с 2022 года «семерка» будет представлена как с двигателями внутреннего сгорания, так и как гибридная и электрическая модель.

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BMW 7-й серии, которую баварский концерн выведет на рынок в 2022 году, получила внутреннее название G70 и является первой моделью, основанной на новой архитектуре, разработанной BMW специально для использования нескольких типов приводов.

Она заменит предшествующую архитектуру CLAR (Cluster Architecture), которая дебютировала в 2015 году в тогдашней 7-й серии (G11). Помимо прочего новая платформа может быть оснащена системами автономного вождения.

Флагманская модель баварского производителя будет доступна с дизельными и бензиновыми двигателями (все ДВС, предположительно, станут сочетаться с 48-вольтовыми мягкими гибридными системами), как подключаемый гибрид, также планируется и чисто электрическая версия. Последняя, вероятно, получит имя i7.

В зависимости от рынка, в качестве самого мощного мотора предложат хорошо известный V8. Мотора V12 не предусматривается. Большинство же версий оснастят гибридным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом.

Автомобиль в камуфляже мало что раскрывает, но общее впечатление — габариты соответствуют текущей модели. Также, если присмотреться, видно, что BMW следует дизайнерскому направлению и гигантские «ноздри» решетки радиатора в новой 7-й серии неизбежны. В конце концов, считается, что модель премиального класса особенно востребована на таких рынках, как Китай и США, и подобное решение тамошних покупателей не смутит.

На фото — в задний бампер интегрированы четыре пятиугольных насадки на выхлопные трубы. У электромобиля i7 задний бампер будет полностью «глухой».

Известно, что BMW стремится радикально обновить свою модель класса люкс, которая будет конкурировать не только с новым Mercedes-Benz S-Класса, но также и с электрокаром Mercedes EQS. Что касается технического оснащения, в особенности новейших систем помощи, производитель сделает все возможное, чтобы G70 превзошел конкурентов.

Обновленный BMW X3 также выехал на тесты, его дебют ожидается уже в текущем году.



Фото: Auto Motor und Sport