Обновленный BMW X3 выехал на тесты

Судя по тому, что обновленные машины на тестах стали попадаться все чаще, дебют рестайлинговой модели не за горами.

Материалы по теме Отзывают новые BMW: ремни безопасности могут не сработать

BMW модернизирует X3 в середине срока его службы, рестайлинг на жаргоне BMW называется LCI (Lifecycle Impulse).

Освеженный внешний вид, чуть больше шика в интерьере, обновление информационно-развлекательной системы и двигатели помощнее — вот и готов «импульс жизненного цикла». Таким образом автомобиль становится более способным конкурировать с новым поколением Mercedes GLC и обновленным Audi Q5 2021 года.

Камуфляж позволяет рассмотреть, куда движется дизайнерская мысль. Фары стали чуть более угловатыми, но по-прежнему аккуратные. Внутри появилась новая оптика, но светодиодные дневные ходовые огни остались прежними. Решетка радиатора BMW X3 LCI не выдающихся размеров и остается внутри рамки. Сама рамка была видоизменена, покрыта хромом и стала немного шире.

В задней части BMW модернизированные фонари с другой внутренней компоновкой. Бамперы получили более четкую форму, а выхлопные трубы теперь опять круглые.

В салоне X3 продолжена модернизация и предлагается модифицированная система i-Drive с новым экраном.

Под капотом полноприводной модели изменений ждать не стоит: она по-прежнему будет оснащена хорошо известными бензиновыми и дизельными двигателями объемом два и три литра. По сравнению с текущей моделью производительность их должна несколько повыситься, а выбросы CO 2 снизиться.

В настоящее время существует BMW X3 с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. (как в X-Drive 20i) и 252 л.с. (как в X-Drive 30i). Также с рабочим объемом 2 литра покупатель может выбрать четырехцилиндровый дизельный мотор мощностью 190 л.с. и рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью 286 л.с.

В X3 M 3-литровый мотор получает 480 или 510 л.с. Изменения в дизайне модели M соответствуют таковым у гражданского собрата. Конечно, новые фартуки M имеют особый характерный дизайн с увеличенными воздухозаборниками.

Ожидается, что обновленный X3 представят в Европе уже в этом году.

Наша сборка — это хорошо? Владелица BMW X3 честно рассказала о своем опыте.



Фото: Аuto-motor-und-sport