Обновленный BMW X3 выехал на тесты — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Обновленный BMW X3 выехал на тесты

Судя по тому, что обновленные машины на тестах стали попадаться все чаще, дебют рестайлинговой модели не за горами.

Материалы по теме
Отзывают новые BMW: ремни безопасности могут не сработать

BMW модернизирует X3 в середине срока его службы, рестайлинг на жаргоне BMW называется LCI (Lifecycle Impulse).

Освеженный внешний вид, чуть больше шика в интерьере, обновление информационно-развлекательной системы и двигатели помощнее — вот и готов «импульс жизненного цикла». Таким образом автомобиль становится более способным конкурировать с новым поколением Mercedes GLC и обновленным Audi Q5 2021 года.

Камуфляж позволяет рассмотреть, куда движется дизайнерская мысль. Фары стали чуть более угловатыми, но по-прежнему аккуратные. Внутри появилась новая оптика, но светодиодные дневные ходовые огни остались прежними. Решетка радиатора BMW X3 LCI не выдающихся размеров и остается внутри рамки. Сама рамка была видоизменена, покрыта хромом и стала немного шире.

В задней части BMW модернизированные фонари с другой внутренней компоновкой. Бамперы получили более четкую форму, а выхлопные трубы теперь опять круглые.

В салоне X3 продолжена модернизация и предлагается модифицированная система i-Drive с новым экраном.

Под капотом полноприводной модели изменений ждать не стоит: она по-прежнему будет оснащена хорошо известными бензиновыми и дизельными двигателями объемом два и три литра. По сравнению с текущей моделью производительность их должна несколько повыситься, а выбросы CO2 снизиться.

В настоящее время существует BMW X3 с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. (как в X-Drive 20i) и 252 л.с. (как в X-Drive 30i). Также с рабочим объемом 2 литра покупатель может выбрать четырехцилиндровый дизельный мотор мощностью 190 л.с. и рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра и мощностью 286 л.с.

В X3 M 3-литровый мотор получает 480 или 510 л.с. Изменения в дизайне модели M соответствуют таковым у гражданского собрата. Конечно, новые фартуки M имеют особый характерный дизайн с увеличенными воздухозаборниками.

Ожидается, что обновленный X3 представят в Европе уже в этом году.

Фото: Аuto-motor-und-sport

Обновленный BMW X3 выехал на тесты

Судя по тому, что обновленные машины на тестах стали попадаться все чаще, дебют рестайлинговой модели не за горами.

Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246530Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246529Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246528Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246536Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246527Обновленный BMW X3 выехал на тесты
Обновленный BMW X3 выехал на тесты

Судя по тому, что обновленные машины на тестах стали попадаться все чаще, дебют рестайлинговой модели не за горами.

Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246529Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246527Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246528Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246530Обновленный BMW X3 выехал на тесты — фото 1246536Обновленный BMW X3 выехал на тесты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
195
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...