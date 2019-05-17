Юлия Черепкова из Ростова-на-Дону стала приверженцем марки BMW больше десяти лет назад. Но последнее приобретение — BMW X3 калининградской сборки — заставило ее усомниться в своем выборе. Какими бывают «цветочки» и «ягодки» в машине за 3 миллиона рублей, рассказывает владелица.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными в том числе с особенностями владения.

Досье

Имя: Юлия Черепкова

Город: Ростов-на-Дону

Возраст: 55 лет

Деятельность: индивидуальный предприниматель по продаже автоаксессуаров

Автомобиль: кроссовер BMW X3 (F25) xDrive 20d (2.0 л. 190 л.с.)

Пробег: 31 тыс. км

В эксплуатации у владельца: с 2016 года

Моя автотрадиция

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— Обладателем первого автомобиля марки BMW я стала еще в 2008 году. Тогда муж подарил мне компактный BMW 120i. На нем отъездила два года вообще без каких-либо проблем. Разве что задний привод мне не понравился — зимой с ним тяжеловато. Дороги у нас не чистят, лед кругом. Так что вождение заднеприводного авто превращается едва ли не в искусство: одно неверное движение, — и тебя может занести. Кроме того, машина низкая, так что она то и дело садилась брюхом в какой-нибудь сугроб, что тоже не очень приятно.

Спустя два года я пересела в новый полноприводный BMW X1. Как и предыдущая машина, она была произведена в Германии. «Икс первый» мне очень понравился, но у авто обнаружился серьезный минус: на маленьком пробеге (всего 19 тыс. км) у меня начала «хрустеть» рулевая рейка. Специалисты из техцентра, где мы обслуживаем наши с мужем машины, сказали, что это беда всех BMW X1, так как собраны они на базе BMW 3-й серии. Я посчитала, что капризное авто будет целесообразнее продать, и взамен купила BMW X3 американской сборки. Вот к этой машине у меня вообще не было никаких вопросов — она летала, как ласточка. Поэтому, когда в 2016 году настала пора обновить автомобиль, я не раздумывая приобрела BMW X3.

Вот только покупать пришлось уже машину калининградской сборки. Как тогда мне объяснили менеджеры официального дилера BMW, машин иностранного производства нет и поставляться в Россию они больше не будут. Возникли сомнения, стоит ли тогда в принципе брать X3 (ранее читала много негативных отзывов на форумах именно о нашей сборке). Но альтернативы в тот момент у меня не было, и я решила рискнуть.

Парковка до хруста

Новый автомобиль купила в предмаксимальной комплектации за 2 млн 700 тысяч рублей. От топовой ее отличает разве что отсутствие камеры заднего вида. Мне она ни к чему: во время парковки сдаю назад до характерного хруста бампера… Шучу. А если серьезно, то мне вполне хватает парктроника. Дистанция до препятствия отображается на дисплее с помощью цветовой шкалы. Главное, знать фактическое расстояние в красной зоне — тогда никакая камера не понадобится. Кстати, плюс BMW еще и в том, что, пересаживаясь из маленькой машины в большую, как-то сразу очень легко привыкаешь к габаритам. Управление тоже понятно на интуитивном уровне.

Дворники-бездельники

Неприятности начались едва ли не с момента покупки. Первое, на что я обратила внимание, — дворники не очищали лобовое стекло. Щетки были стертые, и создавалось впечатление, что их просто сняли с другого автомобиля и поставили мне. На пробеге примерно 500 км приехала к официальному дилеру. Мастера сняли на видео работу дворников изнутри машины и снаружи. Сказали приехать через две недели на проверку механизма стеклоочистителя. Хотя то, что щетки б/у, можно было определить невооруженным глазом. Покатавшись с грязным стеклом неделю, я решила поменять дворники за свой счет — уж лучше так, чем из-за плохой обзорности угодить в ДТП.

Жук в коробке

Параллельно с дворниками возник вопрос по шумоизоляции. В салоне отчетливо слышен шум колес. Вибрация двигателя отдает куда-то в ноги водителю. Но предыдущие Х1 и Х3 у меня тоже были дизельными. Шины аналогичной модели, что и на предыдущем Х3, но акустического комфорта заметно меньше. Сидишь как в тракторе. Единственное объяснение — калининградская сборка.

Салон BMW X3 меня полностью устраивает, за исключением одной особенности, которую я опять же связываю с нашей сборкой (в предыдущей машине такого не было). Во время переключения режимов в джойстике управления слышится какое-то странное жужжание. Я сначала даже испугалась, думала, что неисправность. Оказалось, для «наших» машин это в порядке вещей. Так мне сказал представитель дилера в автосалоне «Армада».

Осторожный разгон

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Самым печальным было то, что машина не разгонялась сразу при нажатии на педаль акселератора. Вот представьте: подъезжаете вы к перекрестку с круговым движением, где действовать нужно максимально быстро. В какой-то момент жмете на газ и… ничего не происходит. Мотор набирает 2,5–3 тысячи оборотов и только спустя пару секунд начинается ускорение. Аналогичная картина, если жмешь газ на ходу.

Однажды мне позвонили менеджеры официального дилера. Они проводили отзывную кампанию, в рамках которой мне предлагали отрегулировать клапан сажевого фильтра. Приехала в сервис, мне все сделали, но картина не поменялась. По словам мастеров, это нормально. После регулировки клапана мне (внимание!) нужно проехать еще минимум четыре тысячи километров — тогда я смогу ощутить разницу, машина начнет разгоняться. Но и после этого пробега картина не изменилась: мне не нравится ускорение.

Счет по гарантии

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Еще меня очень беспокоит периодически глючащий иммобилайзер.

Заехала я как-то утром в магазин. Думала, куплю продуктов и на работу. Но не тут-то было. Подхожу к машине и понимаю: двери заблокированы, она ни на что не реагирует. Дело едва не закончилось поездкой на эвакуаторе. Но повезло: машина внезапно каким-то чудом открылась, и мне удалось ее завести.

Направилась прямиком в сервис. Однако сколько бы мастера в машине ни лазали, причину неисправности так и не нашли. Тот факт, что машина у меня на гарантии, не помешал сотрудникам сервиса выставить мне счет в 3700 рублей. А ведь проблема так и осталась нерешенной!

Написала претензию в головной офис компании в Москве. Меня снова направили на диагностику и снова ничего не нашли. Одним словом, так и остался у меня этот плавающий дефект. Кстати, деньги за «ремонт» мне никто так и не вернул. Считаю, такая работа официального дилера просто недопустима. Опять же, пока машина на гарантии, обращаться к сторонним сервисам не имеет смысла.

Подсчет баллов

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Пару слов о расходе топлива. Он у моей BMW X3 весьма умеренный, за что я и люблю дизель. Если ехать по трассе без интенсивных обгонов, поменьше разгоняться и тормозить, выходит примерно 6,5–7 л/100 км. По городу может, конечно, доходить и до 10 литров.

Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, будто я записалась в ряды противников BMW X3. В предыдущей машине мне очень нравилась ее динамика и управляемость. Она хорошо держала дорогу, ни разу не подводила даже в сложных погодных условиях.

Мне доводилось ездить на разных машинах — как на отечественных, так и на иномарках. Могу сказать, что BMW X3 из них самая безопасная. И потом, она просто красивая. Но вот X3 калининградской сборки немецким серьезно уступает. Так что по десятибалльной шкале я бы поставила ей только шестерку. Отниму 1 балл за недостаточную разгонную динамику. Посредственная шумоизоляция — еще минус один балл. Скрипучий пластик в салоне — еще балл. Ну и глюки иммобилайзера — минус 1 балл.

Страна имеет значение

Я считаю, что за такую цену автомобиль должен быть комфортным и полностью готовым к эксплуатации. Почему, заплатив почти три миллиона рублей, владельцу приходится ломать голову над тем, как самостоятельно проклеить салон и что же все-таки на самом деле случилось с иммобилайзером? Это неправильно. В конце концов, BMW — серьезный бренд, и выпускаемые под ним машины должны быть качественными вне зависимости от того, в какой стране сошли с конвейера.

Если у вас возникло желание дополнить рассказ Юлии — сделайте это ниже в комментариях. А еще лучше — напишите нам на почту: starikova@zr.ru, и мы опубликуем вашу автоисторию.



