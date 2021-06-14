Купите этот потрепанный Mercedes-Benz 300 SL за 1,73 млн? — журнал За рулем

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Купите этот потрепанный Mercedes-Benz 300 SL за 1,73 млн?

Эта моделька входит в новую коллекцию аксессуаров Mercedes-Benz и стоит невероятных денег.

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300SL, вероятно, одна из самых красивых моделей Mercedes-Benz. Купе «Крыло чайки» считается брильянтом в любой коллекции классических автомобилей, а выпущено ихбыло всего чуть более 3000 штук.

Теперь появились модели этого Mercedes-Benz в масштабе 1:8. Детализация поразительная. Машина даже выглядит потрепанной, что придает ей особый шарм.

Поэтому неудивительно, что эта модель Mercedes 300 SL стоит таких больших денег — 19 900 евро или около 1,73 млн рублей. Хотя нет. Все равно удивительно.

Если это слишком дорого, то есть модели подешевле, в масштабе 1:24, 1:38 и 1:43. Кстати, в коллекции представлена вся история SL до модели R 231.

А тем временем в Штутгарте готовят новое поколение SL.

Фото: Mercedes-Benz

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