Лоурайдеры: машины, способные на безумные прыжки (видео)

Глядя на то, что вытворяют эти автомобили сейчас, довольно трудно догадаться об истинном значении слова Lowrider.

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А меж тем, все довольно просто объясняется, просто времени с момента основания этого направления тюнинга прошло уже изрядно.

Все началось в 1930-х, когда жившие в южных штатах США мексиканские эмигранты придумали, как сказали бы сейчас в России, «занижать» свои старенькие Шевроле и Форды. После войны этот «локальный мем» стал настоящим движением и обрел популярность далеко за пределами мест возникновения.

Но в 1959-м вмешалась полиция, запретив изменять уровень подвески. Первыми, кто придумал маскировать заниженный автомобиль под обычный, были калифорнийцы Луис и Рон Агуирра, заставлявшие полисменов чесать затылки при виде своего Corvette 1956 года — тот вроде бы только что полз на брюхе, ан нет, «полный сток, начальник».

Со временем движение лоурайдеров разделилось на несколько течений — по матчасти (к гидравлике добавилась пневматика), по стилю и оформлению самих машин, а также по выполняемым действиям: помимо «фановых» проездов по улицам, предусматривающих приподнятое переднее колесо, скрежетание заднего бампера по асфальту и, максимум, подпрыгивание переднего моста, возникли и полноценные шоу со специально подготовленные лоурайдерами, своими рекордами и статистикой. Но главная цель, как и прежде, максимальное увеселение почтенной публики.

Нравятся прыжки на автомобилях? Тогда взгляните на, пожалуй, самый экстремальный из них.

Видео: Youtube / HOT Motors