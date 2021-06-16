Подожгли машину по заказу в интернете

Полиция задержала пятерых подмосковных поджигателей.

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Дело происходило ночью на улице Совхозной в подмосковных Химках. Видеокамеры с многоуровневой охраняемой парковки зафиксировали, как пятеро молодых людей в масках облили горючей смесью автомобиль, подожгли его, сфотографировали и скрылись.

Огонь перекинулся на соседние машины, всего сгорело девять иномарок и повреждено имущество паркинга. Предварительно, общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Полиции удалось выявить участников группы, подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества. Они были задержаны в Белгороде, сообщает пресс-центр МВД России. Среди них девушка и четверо мужчин, один из которых ранее был судим.

По сведениям полиции, молодые люди нашли в интернете заказ на поджог иномарки, принадлежащей одному из местных жителей. За выполнение задания им обещали заплатить 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Поджигатели заключены под стражу. Одному из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование инцидента продолжается.

В этом случае парень из ревности спалил четыре автомобиля.



Видео: YouTube