Подсчитали, сколько месяцев нужно семье, чтобы накопить на б/у авто

Среднюю зарплату жителей страны сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля.

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Эксперты выяснили, сколько месяцев потребуется российской семье, в которой работают оба супруга, чтобы накопить на автомобиль, полностью откладывая зарплату одного из них.

Согласно результатам исследования, проведенного Авито Авито, в среднем в России семейная пара может накопить на автомобиль за 9 месяцев и 21 день. В первом квартале 2020 года срок накопления на автомобиль был меньше и составлял 9 месяцев и 10 дней.

Для расчета среднюю зарплату жителей страны по итогам первого квартала 2021 года сравнили со средней стоимостью подержанного автомобиля за тот же расчетный период.

В I квартале 2021 года средняя цена автомобиля с пробегом, по данным Авито Авто, составила 320 000 рублей — на 14,3% больше, чем в аналогичный период 2020 года. Правда, рост средней цены автомобиля на вторичным авторынке был отчасти компенсирован ростом средних зарплат: в I квартале прошлого года средний размер зарплаты за месяц составлял 30 000 рублей, а в I квартале 2021 этого — 33 000 рублей.

Где выйдет быстрее?

Быстрее других могут накопить на подержанный автомобиль семьи из Омска, Кирова и Барнаула. В этих городах срок накопления заметно короче среднего по стране, правда, отчасти за счет того, что в этих городах средняя цена подержанного автомобиля в первом квартале 2021 года оказалась ниже средней по стране: в Кирове — 250 000 рублей, в Омске — 260 000 рублей, в Барнауле — 270 000 рублей. Средняя заработная плата за тот же период в каждом из перечисленных городов составила 30 000 рублей.

В Омске семья, в которой оба супруга работают и полностью откладывают зарплату одного из них, сможет накопить на подержанный автомобиль за 8 месяцев и 10 дней, в Кирове — за 8 месяцев и 20 дней, в Барнауле — за 9 месяцев ровно.

А где дольше?

Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Махачкалы, Иркутска и Новосибирска. В Махачкале на это потребуется 15 месяцев и 6 дней, в Иркутске — 14 месяцев, в Новосибирске — 13 месяцев и 21 день.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в этих городах практически не отличается от средней по стране, а вот размер средней зарплаты ниже и составляет по 30 000 рублей для каждого из городов.

Больше года придется копить на автомобиль в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тольятти.

В Москве на то, чтобы накопить на автомобиль, у семейной пары уйдет 11 месяцев и 14 дней (при средней цене бэушки 597 тыс. рублей), а в Санкт-Петербурге — 10 месяцев и 25 дней (487 000 рублей).

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