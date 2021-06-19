Авто для девочек: меховой Ламбо Ким Кардашьян

У американской модели довольно необычный Lamborghini. И крайне непрактичный, а что касается красоты, тут может быть много мнений.

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Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит предаваться роскоши. Жена музыканта Канье Уэста аналогичные требования предъявляет и к автопарку. На первый взгляд неудивительно, что там прописался Lamborghini Urus. На второй — вызывает недоумение, почему мощный внедорожник полностью обтянут мехом.

Если вам кажется, что за этим стоит умная пиар-игра для привлечения внимания, то это действительно так. «Мех Лмбо» состоит из материала, из которого сделана последняя линия одежды г-жи Кардашьян. Речь идет об уютном милом нижнем белье, которое она также носит на фото на своем канале в Instagram.

Судя по тому, что тканью обтянуты даже колесные диски, машина вряд ли выедет на реальную дорогу. В противном случае белые чехлы довольно быстро потеряют вид. Или вообще вся машина превратится в факел. Потому что не только все вентиляционные отверстия теперь скрыты за белым плюшем, но и близость экстравагантного чехла к выхлопной системе довольно рискованна даже в коротких поездках. Кстати, интерьерный мех и макияж тоже плохо уживаются — но об этом можно только догадываться.

Следующий негативный сценарий: кофейная кружка в руке, экстренное торможение…

Так что скорее всего внедорожник после фотосессии в социальной сети уже выполнил свою задачу и теперь припаркован как пылеуловитель в гараже Кардашьян, либо все это будет демонтировано, и Ламбо вновь превратится в нормальный автомобиль. Интерьера это конечно не касается, белый мех может и остаться.

В этом году красоток для календаря Pirelli снимет певец Брайан Адамс.

Фото: Instagram