При разработке учтены все технологические нюансы, так что проект можно воплощать в серийной продукции.

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Очередное воплощение в рендерах получила новая генерация ульяновских внедорожников. Точнее — генерация гипотетическая.

Представленные изображения создал независимый дизайнер Андрей Фандюхин, который в 2019 году уже засветился с перекликающимся по стилю проектом UAZ Bor.

Новый проект называется Azimut — по задумке аврора, это среднеразмерный внедорожник для любителей активного отдыха, сообщает «Русский автомобиль». Дизайн трехдверки обыгрывает стилевые мотивы классического УАЗ-469.

Двухобъемный кузов с небольшим наклоном лобового стекла характерен рубленными линиями и изобилует пластиковыми элементами: крылья и пороги, большая накладка на капоте, а также полностью съемный верх с люком в передней части и багажником в задней.

Привлекает внимание светотехника (необычные четырехугольные фары и фонари, «пунктир» светодиодов на крыше, выступающие указатели поворотов), а также отсутствие зеркал заднего вида — вместо них Фандюхин предлагает использовать камеры.

Пока проект существует лишь в виде математических моделей, однако автор указыает на то, что в процессе их создания учтены технологические ограничения, существующие в реальном производстве. То есть, в теории, такой автомобиль вполне может быть освоен в серийном производстве.

Кстати, показанная машина отлично сочетается с работой другого независимого дизайнера Андрея Давыдова, который показал, как могла бы выглядеть новая «Буханка».

Фото: «Русский автомобиль» / Андрей Фандюхин