УАЗ показал «новую буханку» в пассажирском варианте

Новый дерзкий концепт посвящается столетию СССР — смотрим на автомобиль из мира наступившего коммунизма!

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Официальное сообщество Ульяновского автозавода в социальной сети ВКонтакте опубликовало свежую работу воспитанника МГТУ МАМИ, независимого дизайнера Андрея Давыдова, посвященную гипотетическому микроавтобусу УАЗ следующего поколения.

Нужно заметить, что после первой своей работы в этом направлении, наделавшей немало шума, Давыдов продолжал работать над обликом машины, регулярно публикуя в соцсетях поисковые рендеры разных вариантов «буханки». Поэтому для тех, кто следит за темой, сенсации в представленных изображениях нет, как нет и никаких перспектив по освоению подобного авто в производстве.

Однако тема продолжает будоражить умы поклонников марки — об этом можно судить хотя бы по количеству откликов под публикацией. На вопрос администраторов паблика о точности попадания в классический образ мнения самые различные. Но общий настрой такой: было бы неплохо, если бы такая модель однажды была реализована.

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В самом же концепте помимо броского облика привлекают внимание надписи «СССР 100» на задних стойках кузова и покрышках — 100 лет со дня образования Советского Союза исполнится 30 декабря 2022 года. Напомним, текущее — и единственное — поколение «буханки», она же УАЗ-452 (в СССР) и УАЗ СГР (в настоящее время) выпускается с 1965 года.

Комфортабельный микроавтобус на базе УАЗ Профи может считаться заменой этой модели, но лишь до определенной степени.

Фото: Instagram/Андрей Давыдов