Многие рассматривают байк — как символ молодости и свободы.

Материалы по теме Мотоциклы Aurus получат имя Merlon

О намерениях россиян приобрести мототранспорт узнали исследователи РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»).

Выяснилось, что 12% опрошенных уже запланировали приобрести мотоцикл, а 27% только мечтают, так как им нравится сообщество байкеров и они хотят стать его частью.

21% респондентов считают езду на мотоцикле видом спорта, которым им хотелось бы заниматься.

Каждый пятый (20%) готов пересесть на мототранспорт, потому что не любит стоять в пробках, а 19% опрошенных привлекают байки как символ молодости и свободы.

16% респондентов отметили, что поездки на мотоциклах — отличный вид отдыха летом и в выходные дни, а 15% любят экстрим.

Из тех 88%, которые пока не рассматривают возможность такой покупки, 40% считают, что мотоцикл — это излишество, а 33% не располагают бюджетом.

15% считают, что езда на байке — это страшно и рискованно, 11% не имеют соответствующей категории в водительском удостоверении, 9% респондентов беспокоит, что мотоцикл некуда поставить, а 8% россиян завести мотоцикл не разрешают родственники (родители и супруги).

На вопрос «Если бы ваш член семьи сказал, что собирается пересесть на мотоцикл», 61% россиян ответили, что не стали бы вмешиваться, 18% поддержали бы это решение, а 21% респондентов ответили, что сделал бы все возможное, чтобы этого не произошло.

В опросе приняли участие 2000 респондентов из различных городов России.

В Дагестане собрались построить двигатель для мотоциклов по проекту «Ночных волков».

Фото: Depositphotos