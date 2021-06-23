АВТОВАЗ снова лихорадит: третья остановка конвейера за месяц

В очередной раз из-за нехватки компонентов пострадала сборочная линия В0, где делают несколько моделей Lada и Renault.

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В среду 23 июня на заводе АВТОВАЗа в Тольятти в третий раз за месяц остановился конвейер. Речь о линии, на которой идет сборка машин на платформе B0 — Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, уточняет Avtograd News. Причина, как и прежде, в нехватке электронных компонентов.

Конвейер будет обездвижен весь день — бездействовать будут сборщики и первой, и второй смен. Им оплатят простой из расчета 2/3 от среднего заработка — это обычная в таких ситуациях практика. Линии сборки Niva Legend и Lada Granta продолжат работать, хотя во время первого и второго июньских простоев останавливались и они.

По неофициальной информации, нынешнюю остановку конвейера на АВТОВАЗе постараются скомпенсировать, сделав рабочей ближайшую субботу. Практику рабочих суббот на предприятии освоили еще после первой волны пандемии, чтобы нагнать темп сборки машин.

Тольятти, АВТОВАЗ, линия сборки автомобилей на платформе Renault B0. Больше всего из-за перебоев с электроникой страдает именно она

О том, что временные перебои с поставками электроники на АВТОВАЗе решают, выводя персонал по субботам, рассказывал недавно и президент предприятия Николя Мор, указав, что именно таким образом на заводе поступили совсем недавно, 19 июня. Кроме того, рынок продолжает расти, и это дополнительно стимулирует предприятие работать в 6-дневном режиме и до конца года набрать 1500 новых сотрудников, заявил президент.

Однако остается неясным, насколько серьезна возникшая сейчас нехватка электронных компонентов и позволит ли она реализовать практику рабочих суббот. Пока ситуация не сказывается на продажах — явного дефицита товарных автомобилей у дилеров в данный момент не наблюдается.

Николя Мор отмечал также, что сложная ситуация с электронными компонентами продлится до 2022 года, и нужно переходить на отечественные комплектующие.

Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS