АВТОВАЗ снова лихорадит: третья остановка конвейера за месяц

В среду 23 июня на заводе АВТОВАЗа в Тольятти в третий раз за месяц остановился конвейер. Речь о линии, на которой идет сборка машин на платформе B0 — Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, уточняет Avtograd News. Причина, как и прежде, в нехватке электронных компонентов.
Конвейер будет обездвижен весь день — бездействовать будут сборщики и первой, и второй смен. Им оплатят простой из расчета 2/3 от среднего заработка — это обычная в таких ситуациях практика. Линии сборки Niva Legend и Lada Granta продолжат работать, хотя во время первого и второго июньских простоев останавливались и они.
По неофициальной информации, нынешнюю остановку конвейера на АВТОВАЗе постараются скомпенсировать, сделав рабочей ближайшую субботу. Практику рабочих суббот на предприятии освоили еще после первой волны пандемии, чтобы нагнать темп сборки машин.
О том, что временные перебои с поставками электроники на АВТОВАЗе решают, выводя персонал по субботам, рассказывал недавно и президент предприятия Николя Мор, указав, что именно таким образом на заводе поступили совсем недавно, 19 июня. Кроме того, рынок продолжает расти, и это дополнительно стимулирует предприятие работать в 6-дневном режиме и до конца года набрать 1500 новых сотрудников, заявил президент.
Однако остается неясным, насколько серьезна возникшая сейчас нехватка электронных компонентов и позволит ли она реализовать практику рабочих суббот. Пока ситуация не сказывается на продажах — явного дефицита товарных автомобилей у дилеров в данный момент не наблюдается.
- Николя Мор отмечал также, что сложная ситуация с электронными компонентами продлится до 2022 года, и нужно переходить на отечественные комплектующие.
Фото: Thomas Körbel / DPA / TASS