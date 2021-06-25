Пьяному самокатчику дали 10 суток за отказ от проверки на трезвость

У него был самокат, которым нельзя управлять без прав.

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В Красноярске сотрудники ДПС задержали мужчину, который управлял электросамокатом. Беседа с представителями закона закончилась для райдера в спецприемнике, где ему предстоит провести 10 суток.

Неизвестно, что именно заставило полицейских обратить внимание на водителя электросамоката — красноярское издание Newslab сообщает, что «поведение, не соответствующее обстановке», полицейские заметили у гражданина уже в ходе беседы. Вполне вероятно, что какие-либо признаки не совсем нормального состояния мужчина выказал раньше, а может быть, перемещался на своем транспортном средстве слишком быстро, что и побудило стражей правопорядка задержать его.

В чем вина?

Как бы там ни было, а в ходе короткой проверки выяснилась интересная деталь, на которую пока мало кто обращает внимание — и из покупателей СИМ (средств индивидуальной мобильности), и из представителей закона, хотя такое уже случалось. Мощность электродвигателя самоката составляла 350 Ватт, а это значит, что для управления такой машиной уже нужно водительское удостоверение категории М (мопед).

Напомним, мопедом считается транспортное средство с максимальной скоростью до 50 км/ч и мощность двигателя от 0,25 кВт до 4 кВт. Если вы управляете таким аппаратом без прав, наказание к вам будет применяться точно такое же, как за бесправное вождение мотоцикла, автомобиля или грузовика.

Чем все закончилось

Правда, никаких прав у красноярского самокатчика с «несоответствующим поведением» не оказалось вовсе — в автошколе он никогда не обучался. Полицейские предложили гражданину пройти медосвидетельствование, но тот отказался.

А потому сотрудники ДПС составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд назначил незадачливому райдеру 10 суток административного ареста.

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Видео: depositphotos.com, ВКонтакте / ГИБДД24